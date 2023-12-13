SberCIB сохраняет оценку "держать" для акций ГК Самолет

SberCIB Investment Research сохраняет оценку "держать" для акций ГК "Самолет", сообщается в комментарии старшего аналитика Георгия Иванина и младшего аналитика Никиты Ковалева.

"Эмитент на мероприятии Big Day во вторник представил предварительные итоги 2023 года и планы на 2024 год. Оценка продаж за 2023 год (1,6 млн кв. м, плюс 50% г/г) совпала с ранее представленными прогнозами компании. В 2024 году "Самолет" прогнозирует активный рост продаж - на 69% (до 2,7 млн кв. м). Мы считаем такие планы довольно оптимистичными, даже учитывая то, что вклад от покупки ГК "МИЦ" в продажи составит около 17% - в 2024 году ожидается снижение активности на рынке новостроек. В целом мы осторожно оцениваем перспективы сектора в будущем году и сохраняем оценку "держать" для бумаг компании, как и остальных девелоперов. Выплата дивидендов также представляется маловероятной - эмитент считает более приоритетным дальнейший выкуп акций", - указывают эксперты.

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