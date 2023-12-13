Дальнейшее снижение цены акций Oracle маловероятно - инвестбанк "Синара"

Дальнейшее снижение котировок акций Oracle Corp. маловероятно, считают аналитики инвестиционного банка "Синара".

"Компания во вторник потеряла 12,4% рыночной капитализации в связи с опасениями инвесторов относительно продолжающегося второй квартал подряд замедления роста выручки облачного бизнеса и неопределенности с ближайшими перспективами данного направления. На наш взгляд, рынок по большей мере учел негативный характер новости, и дальнейшего снижения цены акций компании мы не ожидаем", - указывают эксперты в комментарии.

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