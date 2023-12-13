Вероятность сохранения ставки ФРС на уровне 5,25-5,5% очень высока - "Финам"

Вероятность сохранения базовой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США на уровне 5,25-5,5% по итогам декабрьского заседания очень высока, при этом, возможно, данный уровень будет максимальным в текущем цикле смягчения ДКП, считает ведущий аналитик "Финама" Александр Потавин.

"Если рассматривать опубликованные во вторник данные по инфляции вкупе с довольно сильным отчетом по рынку труда за ноябрь, вероятность сохранения ставки ФРС на уровне 5,25-5,5% очень высока. Возможно, данный уровень ставок будет максимальным в текущем цикле смягчения денежно-кредитной политики (ДКП). После выхода данных по инфляции оценка рынком вероятности снижения ставки в марте снизилась с 50% до 43%. При этом оценка на снижение ставки в мае осталась без изменений, - пишет эксперт в обзоре. - Инвесторы продолжают верить, что цикл снижения ставок ФРС стартует в первом полугодии 2024 года, поскольку инфляция может продолжить снижение на фоне слабеющих цен на энергоносители (однако ФРС традиционно уделяет больше внимания базовой инфляции). Не исключено, что регулятор в среду попытается охладить ожидания инвесторов по поводу приближения сроков начала снижения ставки. Это может привести к ухудшению сантимента на фондовых и сырьевых биржах, однако поднимет доходности по USTres и укрепит курс доллара".

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