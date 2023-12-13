"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Северстали с целью 1380 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Северстали" с целью 1380 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,8%, стоп-приказ: 1190 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания заявила, что по итогам 2023 года планирует увеличить долю на российском рынке до 18%. За 9 месяцев этого года компания уже увеличила производство стали на 5% до 8,35 млн тонн, отмечают аналитики.

"С технической точки зрения цена подошла к важному уровню поддержки - 1245 рублей. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 1190 руб. риск на портфель составит 0,36%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,43", - указывают эксперты.

"Северсталь" - одна из крупнейших российских вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний. На ее долю приходится около 16% объема выпуска стали в стране.

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