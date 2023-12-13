"Финам" открыл торговую идею: покупать акции CF Industries с целью $79,6

"Финам" открыл торговую идею: покупать акции CF Industries Holdings с целью $79,6 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,35%, стоп-приказ: $72, говорится в комментарии инвестиционной компании.

1 ноября компания опубликовала отчетность, показав выручку на 1,23% ниже ожиданий, а прибыль - на 11,92% выше ожиданий, отмечают эксперты. Цены на удобрения Urea Ammonium и Urea прекратили свое снижение и достигли привлекательных уровней. Последний раз аналогичные цены на продукцию были в январе 2021 года, напоминают аналитики.

"С технической точки зрения котировки находятся в боковом движении, цена откатилась к уровню поддержки. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже, а тейк-профит - у ближайшего локального максимума. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $72,00 риск на портфель составит 0,29%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,53", - указывают в "Финаме".

CF Industries Holdings - американский производитель и дистрибьютор сельскохозяйственных удобрений, в том числе аммиака, мочевины и аммиачной селитры.

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