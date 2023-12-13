Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций АФК "Система"

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций АФК "Система", сообщается в комментарии эксперта Константина Белова.

"Финансовые результаты эмитента за 3К23 оцениваем как нейтральные, так как основные компании из портфеля корпорации уже отчитались. Бумаги АФК "Система" торгуются со значительным (49%) дисконтом к рыночной стоимости портфельных активов". - отмечает аналитик.

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