"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Henderson с целевой ценой 810 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу роста 53% от текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Henderson поделилась итогами за 11М23 и прогнозами на Дне инвестора. Операционные данные за 11М23 и ожидания компании подтверждают наши прогнозы - привлекательный рост выручки и прибыли в 2023-24 годах. Ориентир по дивидендам за 2023 год близок к нашей оценке в 26 рублей на акцию (доходность 5%). На ближайшие 12 месяцев у нас позитивный взгляд на акции компании", - пишет аналитик Мария Суханова.

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