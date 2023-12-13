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13 декабря 2023 года 11:30

Рынок акций РФ утром просел вслед за нефтью, индекс МосБиржи удержался выше 3000п

Москва. 13 декабря. Рынок акций РФ утром в среду просел по большинству blue chips на фоне слабости нефти (Brent опустилась ниже $73 за баррель) и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок в ожидании итогов заседания Федрезерва США по ключевой ставке. Индекс МосБиржи смог удержаться выше 3000 пунктов, несмотря на укрепление рубля.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 3015,49 пункта (-0,2%, минимум сессии - 3002,38 пункта), индекс РТС - 1056,81 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже демонстрируют смешанную динамику в пределах 1,8%.

Доллар стоит 89,9 рубля (-0,1 рубля).

Подешевели акции "Аэрофлота" (-1,8%), "НЛМК" (-1,4%), Polymetal (-1,4%), "Роснефти" (-1,2%), "Интер РАО" (-1%), "Норникеля" (-0,9%), "ЛУКОЙЛа" (-0,5%), "Газпром нефти" (-0,5%), "Московской биржи" (-0,4%), расписки TCS Group (-0,4%), бумаги Сбербанка (-0,3% и -0,1% "префы"), "Сургутнефтегаза" (-0,3%), "МТС" (-0,3%), "Северстали" (-0,1%).

Подорожали акции ВТБ (+1,4%), "Магнита" (+1,1%), "Русала" (+1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,8%), бумаги "Татнефти" (+0,5%), расписки OZON (+0,5%), акции "АЛРОСА" (+0,4%), "Газпрома" (+0,3%), ПАО "Полюс" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,1%), "РусГидро" (+0,1%).

Консолидированная выручка АФК "Система" (+0,6%) по итогам III квартала 2023 года составила 280,8 млрд рублей, что на 18,2% превышает показатель аналогичного периода 2022 года, сообщила корпорация. Общий долг компании на 30 сентября 2023 года составил 231,1 млрд рублей (квартальный рост на 4%), рост долга компания объясняет привлечением банковских кредитов. По итогам III квартала чистая прибыль в доле АФК "Система" составила 4,3 млрд рублей.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ остается под давлением продаж в сырьевом секторе.

Индекс МосБиржи сохраняет настрой проверить на прочность отметку 3000 пунктов. Закрепление ниже этого рубежа откроет рынку дорогу в район 2950 пунктов. Долларовый РТС пока не в силах преодолеть сопротивление 1060 пунктов.

"Риски закрепления индекса МосБиржи ниже 3000 пунктов увеличиваются ввиду отсутствия значимых "бычьих" драйверов и сдержанной дивидендной доходности на рынке. По итогам текущей недели также прояснится настрой ряда ключевых центральных банков на ближайшие месяцы, а уже в среду итоги заседания подведет ФРС. Скорее всего, американский регулятор не принесет сюрпризов, но риски исходят от положения фондовых индексов США у локальных пиков и возможного желания инвесторов зафиксировать прибыль", - считает Кожухова.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", поддержка на уровне 3000 пунктов по индексу МосБиржи пока еще держится, что сохраняет прогноз движения рынка в диапазоне 3000-3300 пунктов в краткосрочной перспективе.

В целом, вчерашняя устойчивость рынка, несмотря на негативные внешние факторы, позволяет говорить о достижении "дна", полагают эксперты. В прошлый раз, в сентябре, после касания отметки 3000 индексу МосБиржи потребовался один месяц для восстановления до 3283 пунктов. Однако сейчас на рынок влияет больше негативных факторов, чем обычно: нефть обновляет июньские минимумы, рубль укрепляется на фоне введения обязательной продажи валютной выручки, а кредитные ставки находятся на самых высоких уровнях с 2022 года, и это еще не предел. До заседания ЦБ РФ 15 декабря у российского фондового рынка нет драйверов для перехода к краткосрочному росту.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи завершит торги в среду ниже отметки 3000 пунктов. Факторов, которые бы смогли развернуть рынок вверх все еще нет, при этом падение цен на нефть и укрепление рубля негативно сказываются на рынке акций.

Положение акций нефтегазовых компаний вызывает опасения. Единственное, что останавливает их от снижения, это дивидендные отсечки. Беря во внимание падение цен на нефть, бумаги "ЛУКОЙЛа", "Татнефти", "Роснефти" и "Газпром нефти" могут продолжительное время закрывать предстоящие дивидендные "гэпы". Акции "АЛРОСА" накануне выросли, но инвесторы излишне оптимистичны. Цены на алмазы начали восстанавливаться, но эта динамика пока не впечатляет: с начала ноября индекс цен на алмазы увеличился на 2,1%, но он все еще на 17% ниже, чем в начале 2023 года, отмечает Головинов.

В США во вторник индексы акций выросли на 0,5-0,7% на статданных о замедлении инфляции в стране до минимума за пять месяцев.

По данным Минтруда США, потребительские цены (индекс CPI) в ноябре увеличились на 3,1% относительно того же месяца прошлого года, что совпало с прогнозами аналитиков. Инфляция ослабла по сравнению с 3,2% в октябре благодаря снижению стоимости энергоносителей и ослаблению темпов подорожания продуктов питания. Однако базовая инфляция (индекс Core CPI), не учитывающая стоимость продуктов и энергоносителей, осталась на октябрьском уровне в 4%.

В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, австралийский ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi просел на 1%, китайский Shanghai Composite - на 1,2%, гонконгский Hang Seng потерял 0,9%), стагнирует Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 меняются в пределах 0,2%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,2%).

Японский рынок вырос благодаря сильным статданным. Индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, вырос в четвертом квартале до 12 пунктов - максимума с января-марта 2022 года, говорится в сообщении Банка Японии. В третьем квартале значение этого индикатора составило 9 пунктов. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал повышение индекса до 10 пунктов.

Индекс, оценивающий настроения небольших предприятий перерабатывающей промышленности, увеличился до 1 пункта с минус 5 пунктов в третьем квартале. Аналитики в среднем прогнозировали его повышение до минус 4 пунктов.

Индикатор, оценивающий текущий уровень доверия представителей крупных непроизводственных компаний, в четвертом квартале повысился до 30 пунктов с 27 пунктов в июле-сентябре. Эксперты ожидали сохранения показателя на прежнем уровне.

Тем временем, итоги ежегодной экономической конференции китайской Компартии разочаровали инвесторов. Лидеры КНР объявили, что приоритетом экономической политики в следующем году станет развитие промышленного сектора, пообещав ряд мер поддержки экономики. Тем не менее, власти не объявили о масштабных стимулах, на которые надеялся рынок.

Внимание трейдеров в среду направлено на заседание Федеральной резервной системы (ФРС), итоги которого будут подведены в 22:00 МСК. Трейдеры уверены, что американский ЦБ сохранит ставку на прежнем уровне в 5,25-5,5% годовых на декабрьском заседании и будут ждать от ФРС сигналов о дальнейшем направлении ее политики.

Рынок пересматривает прогнозы в отношении сроков снижения ставки Федрезерва после опубликованных накануне статданных, показавших устойчивость базовой инфляции в США. Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки ФРС, трейдеры теперь считают более вероятным уменьшение ставки в мае, а не в марте, по данным CME FedWatch.

На нефтяном рынке утром в среду цены продолжают ползти вниз после отката накануне до минимумов с 27 июня.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $72,65 за баррель (-0,8% и -3,7% накануне), январская цена WTI - $68,05 за баррель (-0,8% и -3,8% во вторник).

Давление на рынок оказывают опасения ослабления спроса на энергоресурсы при сигналах роста добычи в странах, не входящих в ОПЕК+, отмечает Market Watch.

Рынок негативно воспринял данные о динамике базовых потребительских цен в США за ноябрь (базовая инфляция осталась на уровне 4%), которые сокращают вероятность смягчения монетарной политики Федрезерва в начале 2024 года.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "РН-Западная Сибирь" (-7,9%), ПАО "Арсагера" (-6,7%), "ИК Русс-Инвест" (-5,7%), "Глобалтрак менеджмент" (-3,3%), "Мостотреста" (-3%), "префы" "Мечела" (-3%).

Выросли акции "Саратовэнерго" (+8,2%), ПАО "Яковлев" (+5,6%), ПАО "Хендерсон" (+5,4%), ПАО "Россети Кубань" (+5,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 8,99 млрд рублей (из них 2,11 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,01 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 540,51 млн рублей на акции "Яндекса").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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