Дальнейшее укрепление рубля затруднительно - банк "Санкт-Петербург"

Курс пары доллар/рубль пока может задержаться ниже уровня в 90 руб./$1, но сезонно высокий спрос на валюту, вероятно, затруднит дальнейшее укрепление рубля, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

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