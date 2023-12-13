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13 декабря 2023 года 11:02
"БКС МИ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций ГК Самолет
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "покупать" для акций ГК "Самолет" с целевой ценой 5200 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу роста около 35% от текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Группа "Самолет" провела корпоративное мероприятие Big Day, на котором подвела итоги 2023 года и представила ожидания на 2024 год, - отмечает аналитик Елена Царева. - "Самолет" ожидает продажи в 2024 году на уровне 2,7 млн кв. м после рекордного 2023 года с прогнозом продаж в 1,6 млн кв. м. Основной фактор роста - крупнейший земельный банк. Сильные продажи лежат в основе уверенной динамики финансовых результатов: ожидается рост выручки на 67%, до более 500 млрд рублей в 2024 году и EBITDA до 130 млрд рублей. Компания уже заняла первое место по объемам строительства в РФ. Сильные цели позитивны для акций "Самолета" и подтверждают наш позитивный взгляд на компанию". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-САМОЛЕТ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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Рубль днем продолжает умеренно укрепляться к основным валютам в ожидании повышения ключевой ставки ЦБ РФ
Москва. 13 декабря. Доллар США, евро и китайский юань дешевеют на Московской бирже днем в среду; рубль укрепляется к бивалютной корзине в ожидании пятничного заседания Банка России, на котором прогнозируется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП). читать дальше
.13 декабря 2023 года 15:21
Вероятность сохранения базовой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США на уровне 5,25-5,5% по итогам декабрьского заседания очень высока, при этом, возможно, данный уровень будет максимальным в текущем цикле смягчения ДКП, считает ведущий аналитик "Финама" Александр... читать дальше
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