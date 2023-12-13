"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "покупать" для акций ГК "Самолет" с целевой ценой 5200 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу роста около 35% от текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Группа "Самолет" провела корпоративное мероприятие Big Day, на котором подвела итоги 2023 года и представила ожидания на 2024 год, - отмечает аналитик Елена Царева. - "Самолет" ожидает продажи в 2024 году на уровне 2,7 млн кв. м после рекордного 2023 года с прогнозом продаж в 1,6 млн кв. м. Основной фактор роста - крупнейший земельный банк. Сильные продажи лежат в основе уверенной динамики финансовых результатов: ожидается рост выручки на 67%, до более 500 млрд рублей в 2024 году и EBITDA до 130 млрд рублей. Компания уже заняла первое место по объемам строительства в РФ. Сильные цели позитивны для акций "Самолета" и подтверждают наш позитивный взгляд на компанию".

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