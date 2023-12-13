Сильная просадка рынка ОФЗ после заседания ЦБР в декабре маловероятна - ПСБ

Сильная просадка рынка рублевых гособлигаций после заседания Банка России по ключевой ставке (15 декабря 2023 года) маловероятна, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Фактор предстоящего заседания ЦБ РФ 15 декабря продолжает довлеть над рынком ОФЗ - после консолидации в понедельник во вторник продажи продолжились, и кривая поднялась вверх на 6-15 б.п. Доходность 3-летних и 10-летних бумаг достигла 12,33% годовых. Отметим, что индекс RGBI растерял уже половину своего ноябрьского роста после повышения ставки до 15%. Сейчас инвесторы хэджируются от чрезмерно жестких решений регулятора, однако сильной просадки рынка после заседания не ждем. Повышение ставки подтвердит приверженность ЦБ борьбе с инфляцией, что поддержит котировки среднесрочных (от 5 лет) и длинных ОФЗ, - указывает эксперт в обзоре. - Кроме того, фактор постепенного снятия послаблений по нормативам ликвидности вынудит банки к покупке ОФЗ на аукционах, что нивелирует давление на вторичный рынок. В среду Минфин предложит лимитированный объем 10-летнего выпуска на 30 млрд руб. и ОФЗ-ИН на 10,5 млрд руб. Считаем наблюдаемые продажи в ОФЗ несколько чрезмерными. Вместе с тем не рекомендуем наращивание доли бумаг с фиксированным купоном более 30% от портфеля".

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