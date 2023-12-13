Возможен рост рынка акций в конце текущего - начале следующего года - "Алор Брокер"

Возможен рост рынка акций в конце текущего - начале следующего года, полагает руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Индекс Мосбиржи во вторник проваливался под отметку 3000 пунктов, но потом начались уверенные покупки, спровоцировавшие отскок, - напоминает эксперт. - В какое-то полноценное восходящее движение он не вылился из-за очередной волны ослабления нефти, упавшей до $73 за баррель. Пока нефть торгуется в уверенном среднесрочном нисходящем тренде, и по-хорошему его пора бы завершить. Быть может, это произойдет сегодня вечером, если ФРС США оставит ставку неизменной и даст намек на окончание сворачивания цикла ее повышения, а также возможности начала смягчения денежно-кредитной политики в первом полугодии следующего года".

Однако пока нефть дешевеет на четверть процента, что в совокупности со слабо укрепляющимся рублем делает негативным фон для торгов акциями, подчеркивает Антонов и не исключает повторного ухода индекса Мосбиржи под отметку 3000 пунктов. "И все-таки мы бы не спешили агрессивно распродавать среднесрочные портфели - есть надежда, что рынок порастет в конце нынешнего - начале следующего года". - резюмирует эксперт.

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