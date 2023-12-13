Ключевые события среды в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут решение ФРС США и мировая макростатистика:

- Решение ФРС США по ставке федеральных фондов;

- ИЦП в США за ноябрь;

- Данные по кредитованию в Китае за ноябрь;

- Статистика по промышленному производству в еврозоне в октябре;

- Ежемесячный отчет ОПЕК.

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