Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 13 декабря. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внутренних и внешних факторов, в том числе ожиданий пятничного заседания ЦБ РФ по ставке, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американский рынок акций завершил торги во вторник позитивной динамикой на данных о том, что инфляция в стране замедлилась до минимума за пять месяцев. Потребительские цены (индекс CPI) в ноябре увеличились на 3,1% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда. Инфляция ослабла по сравнению с 3,2% в октябре благодаря снижению стоимости энергоносителей и ослаблению темпов подорожания продуктов питания. Базовая инфляция (индекс Core CPI), не учитывающая стоимость продуктов и энергоносителей, осталась на октябрьском уровне в 4%.

Вместе с тем фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона не показывают единой динамики в среду, японский рынок растет благодаря сильным статданным. Внимание трейдеров направлено на заседание Федеральной резервной системы (ФРС), итоги которого будут подведены в среду, в 22:00 мск. Трейдеры уверены, что американский ЦБ сохранит ставку на прежнем уровне в 5,25-5,5% годовых на декабрьском заседании и будут ждать от ФРС сигналов о дальнейшем направлении ее политики.

Рынок пересматривает прогнозы в отношении сроков снижения ставки Федрезерва после опубликованных накануне статданных, показавших устойчивость базовой инфляции в США. Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки ФРС, трейдеры теперь считают более вероятным уменьшение ставки в мае, а не в марте, по данным CME FedWatch.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 по итогам торгов прибавил 0,25%. Индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, вырос в IV квартале до 12 пунктов - максимума с января-марта 2022 года, сообщил японский ЦБ. Консенсус-прогноз экспертов предполагал повышение индекса до 10 пунктов с 9 пунктов в III квартале. Китайский Shanghai Composite теряет 0,75%, гонконгский Hang Seng - 1,1%. Южнокорейский фондовый индекс Kospi опустился на 0,8%, в то время как австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличился на 0,3%.

В свою очередь цены на нефть продолжают снижаться в среду после падения до минимумов с 27 июня по итогам предыдущей сессии. Давление на рынок оказывают опасения ослабления спроса на энергоресурсы при сигналах роста добычи в странах, не входящих в ОПЕК+. Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $72,92 за баррель, что на 0,44% ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. Во вторник цена этих контрактов упала на 3,7%, до $73,24 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подешевели к этому времени на 0,41%, до $68,33 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов снизилась на 3,8%, до $68,61 за баррель.

Рынок негативно воспринял данные о динамике потребительских цен в США за ноябрь, опубликованные накануне. Инфляция в Штатах в прошлом месяце замедлилась до 3,1% в годовом выражении с 3,2% месяцем ранее, в то время как базовая инфляция, не учитывающая стоимость продуктов питания и энергоносителей, осталась на уровне 4%. Устойчивость базовой инфляции уменьшает вероятность снижения ставки ФРС в I квартале 2024 года, и это вновь поднимает вопрос о возможности рецессии в экономике США из-за ограничительной политики ЦБ, отмечает управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 12 декабря выросла на треть по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже немного выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 12,204 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,6 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов во вторник снизился на 0,06% и составил 105,01 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,03%, опустившись до 862,15 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Группа ЛСР БО-001P-07" (+0,27%), "Норникель БО-001P-01" (+0,26%) и "РЖД-001P-16R" (+0,19%), а в лидерах снижения - облигации "МТС-001P-23" (-0,6%), "Сегежа Групп-002P-01R" (-0,57%) и "ГК Самолет БО-П11" (-0,44%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" завершило размещение выпуска 6-летних облигаций серии 001Р-11R объемом 10 млрд рублей и выпуска облигаций со сроком обращения 3,5 года серии 001P-12R объемом 5 млрд рублей. По выпуску серии 001Р-11R купоны будут переменными и ежемесячными, с привязкой к ключевой ставке ЦБ. Премия к ключевой ставке установлена на уровне 1,05% годовых. По облигациям серии 001Р-12R ставка ежемесячных купонов установлена в размере 12,80% годовых до погашения. Сбор заявок на оба выпуска прошел 5 декабря: на бонды серии 001Р-11R с премаркетингом, на бонды серии 001Р-12R вслед за сбором заявок на первый выпуск за час без премаркетинга.

ООО "Славпроект" установило ставку 1-4-го квартальных купонов годовых облигаций объемом 300 млн рублей на уровне 18% годовых. Размещение займа начнется 13 декабря. Дата окончания размещения ценных бумаг - 360-й день с даты начала размещения. Выпуск будет размещен по открытой подписке. Номинал одной облигации составит 10 тыс. рублей. По займу предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента.

ПАО "Россети Московский регион" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001P-05 объемом 8 млрд рублей на уровне 16,15% годовых. Ставки купонов рассчитываются по формуле: значение ключевой ставки Банка России на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс спред 1,15%. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 11 декабря. Техразмещение запланировано на 14 декабря. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста.

ООО "ВИС финанс" установило ставку 1-го купона 4-летних облигаций серии БО-П05 с офертой через 1,5 года объемом 2 млрд рублей на уровне 16,2% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте в размере 17,21% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 12 декабря. Техразмещение запланировано на 14 декабря. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования.

ООО "ИЭК Холдинг" установило ставку 1-го купона годовых облигаций серии 001Р-02 объемом 2 млрд рублей на уровне 16,25% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 17,52%. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 12 декабря. Техразмещение запланировано на 15 декабря.

Международный банк экономического сотрудничества (МБЭС) установил размер спреда к ключевой ставке ЦБ 3-летних облигаций серии 002Р-02 объемом 5,5 млрд рублей в размере 2,5% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 12 декабря без премаркетинга. Купоны будут рассчитываться по формуле: значение ключевой ставки Банка России за 7-й день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс спред. Техразмещение запланировано на 18 декабря.

ПАО "Россети Ленэнерго" 13 декабря с 11:00 до 15:00 мск планируют провести сбор заявок на 4-летние облигации серии 001P-01 объемом 10 млрд рублей. Купоны по выпуску будут переменными. Ориентир - спред не более 1,2% к ключевой ставке ЦБ. Длительность 1-го купона - 7 дней, 2-го купона - 23 дня, последующие купоны - ежемесячные. Техразмещение запланировано на 18 декабря.

ООО "ЛК Эволюция" 21 декабря с 11:00 до 15:00 МСК планирует собрать заявки на выпуск 3-летних облигаций серии 001P-01 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 17,25% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 18,40% годовых. Купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 8,33% от номинальной стоимости бондов будет погашено в даты окончания 1-11-го купонных периодов, еще 8,37% от номинала - в дату окончания 12-го купонного периода. В результате дюрация составит 1,4 года. Техразмещение запланировано на 26 декабря.

ГК "Автодор" 22 декабря начнет размещение выпуска облигаций серии 004Р-08 объемом 49 млрд 569,991 млн рублей. Срок обращения займа - 24 года. Выпуск будет размещаться по закрытой подписке, круг потенциальных приобретателей облигаций не раскрывается. Ставка 1-го купона установлена на уровне 3% годовых, купоны полугодовые.

Компания "Унител" установила ориентир ставок 1-4 купонов 3-летних облигаций серии БО-П01 объемом 150 млн рублей на уровне 19% годовых, 5-8 купонов - 17% годовых, 9-12 купонов - 15% годовых. Купоны ежеквартальные. Заем будет размещен в рамках программы облигаций эмитента серии 001Р объемом 10 млрд рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут быть размещены на срок до 10 лет.

ОАО "Российские железные дороги" установило ставку 6-го купона бессрочных облигаций серии 001Б-08 на уровне 13,93% годовых. Размещение выпуска объемом 24 млрд рублей прошло в феврале 2021 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,8% годовых. Ставки 2-10-го купонов рассчитываются по формуле: премия 175 базисных пунктов к 5-летним ОФЗ. Длительность 1-го купонного периода составила 295 дней, остальные купоны полугодовые. Первый колл-опцион по выпуску установлен через 5,3 года, последующие - каждые 5 лет. В случае неисполнения первого колл-опциона дополнительная премия к последующим после наступления данного события десяти купонам составит 50 базисных пунктов, для второго и последующих колл-опционов - 95 базисных пунктов.

Концерн "Россиум" установил ставку 11-го купона облигаций серии 001Р-02 на уровне 17% годовых. Эмитент также установил порядок определения ставок 12-20-го купонов. Ставки будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 2-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 2%. Компания разместила 10-летний выпуск на 10 млрд рублей в декабре 2018 года. Ставка текущего купона - 9,5% годовых, по выпуску 25 декабря предстоит исполнение оферты.

АО "Роснано" выплатило последний купон и погасило облигации серии БО-002P-05 без госгарантии на общую сумму 5,7 млрд рублей. Трехлетний выпуск на 5,5 млрд рублей компания разместила в декабре 2020 года по ставке полугодового купона 6,75% годовых. Размер выплаты по последнему, 6-му, купону составил 185,1 млн рублей. Всего в настоящее время в обращении остается 3 выпуска биржевых облигаций "Роснано" на 18,2 млрд рублей и выпуск классических облигаций с госгарантией на 13,4 млрд рублей. Ближайшее погашение биржевых бондов без госгарантии на 10 млрд рублей госкорпорации предстоит 23 декабря.