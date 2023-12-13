Рубль сохраняет шансы на переход в диапазон 85-90 руб./$1- ПСБ

Курс пары доллар/рубль сохраняет шансы на переход в торговый диапазон 85-90 руб./$1, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Утром в среду рубль сохраняет инерцию к плавному укреплению. В центре внимания участников валютного рынка будет публикация Банком России оценки платежного баланса и его агрегатов за период январь-ноябрь 2023 года. Ожидаем дальнейшего снижения объемов импорта в условиях жесткой денежно-кредитной политики, что, наряду с обязательными продажами валютной выручки экспортерами, является основным фактором, позволяющим рассчитывать на переход доллара США в наш целевой диапазон 85-90 руб./$1", - пишет эксперт в комментарии.

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