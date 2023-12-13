Рынок акций США вырос на данных об инфляции

Фондовые индексы США выросли во вторник. Азиатские фондовые рынки изменяются разнонаправленно на торгах в среду. Цены на нефть продолжают снижаться в среду утром.

Американский рынок акций завершил торги во вторник с позитивной динамикой на данных о том, что инфляция в стране замедлилась до минимума за пять месяцев.

Потребительские цены (индекс CPI) в ноябре увеличились на 3,1% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда. Инфляция ослабла по сравнению с 3,2% в октябре благодаря снижению стоимости энергоносителей и ослаблению темпов подорожания продуктов питания.

Базовая инфляция (индекс Core CPI), не учитывающая стоимость продуктов и энергоносителей, осталась на октябрьском уровне в 4%.

"Общая картина такова, что тенденция к ослаблению инфляции сохраняется, - заявил аналитик Carson Group Сону Варгезе, слова которого приводит MarketWatch. - Однако это не будет прямое движение вниз, и на пути нас ждут препятствия".

Инфляция "остается выше целевого показателя ФРС в 2%, причем последняя миля - самая трудная часть пути", отмечает инвестиционный аналитик ClearBridge Investments Джош Джамнер.

Капитализация Ford Motor во вторник выросла на 0,8% на новости о том, что один из топ-менеджеров компании Дуглас Филд приобрел ее акции на сумму свыше $2 млн.

Бумаги Centene Corp. подорожали на 2,8%. Компания, оказывающая услуги в сфере медицинского страхования и обслуживания, заявила, что рассчитывает получить по итогам 2023 года скорректированную чистую прибыль в размере не менее $6,6 в расчете на акцию. Прогноз аналитиков для этого показателя составляет $6,55 на акцию. Centene также анонсировала программу выкупа своих акций объемом $4 млрд.

Котировки акций Prudential Financial увеличились на 0,7%. Совет директоров страховщика одобрил выделение $1 млрд на buyback в 2024 году, что аналогично объему текущего года.

Кроме того, бумаги Microsoft Corp., Apple Inc. и McDonald''s Corp. подорожали на 0,8%, International Business Machines, Travelers Cos. и Amgen - на 0,7%, Boeing Co., Goldman Sachs Group и Caterpillar - на 0,2%.

В то же время цена акций Oracle Corp. рухнула на 12,4%. Один из крупнейших мировых производителей программного обеспечения во втором квартале 2024 финансового года (сентябрь-ноябрь) увеличил выручку на 5%, однако показатель оказался хуже ожиданий.

Рыночная стоимость Exxon Mobil и Chevron Corp. снизилась на 1,6% и 1,3% соответственно вслед за падением цен на нефть.

Бумаги Hasbro Inc. подешевели на 1,1%. Производитель игр и игрушек сообщил о планах сокращения штата примерно на 20% (на 1,1 тыс. рабочих мест) из-за слабых продаж в текущем году.

Dow Jones Industrial Average во вторник увеличился на 173,01 пункта (на 0,48%) - до 36577,94 пункта. Лидерами повышения среди компонентов индекса стали акции Salesforce Inc. и American Express Co., подорожавшие на 1,7% и 1,5% соответственно.

Значение Standard & Poor''s 500 за день выросло на 21,26 пункта (на 0,46%) и составило 4643,7 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 100,91 пункта (на 0,70%) - до 14533,4 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики в среду, японский рынок растет благодаря сильным статданным.

Внимание трейдеров направлено на заседание Федеральной резервной системы (ФРС), итоги которого будут подведены в среду, в 22:00 мск. Трейдеры уверены, что американский ЦБ сохранит ставку на прежнем уровне в 5,25-5,5% годовых на декабрьском заседании и будут ждать от ФРС сигналов о дальнейшем направлении ее политики.

Рынок пересматривает прогнозы в отношении сроков снижения ставки Федрезерва после опубликованных накануне статданных, показавших устойчивость базовой инфляции в США. Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки ФРС, трейдеры теперь считают более вероятным уменьшение ставки в мае, а не в марте, по данным CME FedWatch.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 прибавляет 0,4% в ходе торгов в среду.

Индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, вырос в четвертом квартале до 12 пунктов - максимума с января-марта 2022 года, сообщил японский ЦБ. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал повышение индекса до 10 пунктов с 9 пунктов в третьем квартале.

Положительное значение индекса означает, что процент респондентов, считающих деловую среду благоприятной, оказался выше доли тех, кто придерживается иного мнения.

Индекс, оценивающий настроения небольших предприятий перерабатывающей промышленности, увеличился до 1 пункта с минус 5 пунктов в третьем квартале. Этот индикатор вырос по итогам седьмого квартала подряд.

Лидерами роста в Токио в среду являются акции технологических компаний, в том числе, Disco Corp (+10,1%), Advantest (+5,8%), Tokyo Electron (+5%%), Renesas Electronics (+4,4%).

Китайский Shanghai Composite теряет 0,75%, гонконгский Hang Seng - 1,1%.

Итоги ежегодной экономической конференции китайской Компартии разочаровали инвесторов. Лидеры КНР объявили, что приоритетом экономической политики в следующем году станет развитие промышленного сектора, пообещав ряд мер поддержки экономики. Тем не менее, власти не объявили о масштабных стимулах, на которые надеялся рынок.

В числе лидеров снижения в материковом Китае - акции Kweichow Moutai (-3%), Wuliangye Yibin (-3,6%), а также Contemporary Amperex (-2,9%).

В Гонконге заметно дешевеют бумаги Li Ning (-3,8%), China Merchants Bank (-2,6%) и Meituan (-3,7%).

Южнокорейский фондовый индекс Kospi опустился на 0,8%, австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличился на 0,3%.

Цены на нефть продолжают снижаться в среду после падения до минимумов с 27 июня по итогам предыдущей сессии.

Давление на рынок оказывают опасения ослабления спроса на энергоресурсы при сигналах роста добычи в странах, не входящих в ОПЕК+, отмечает Market Watch.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:10 мск составляет $73,09 за баррель, что на $0,15 (0,2%) ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. Во вторник цена этих контрактов упала на $2,79 (3,7%), до $73,24 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,14 (0,2%), до $68,47 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов снизилась на $2,71 (3,8%), до $68,61 за баррель.

Рынок негативно воспринял данные о динамике потребительских цен в США за ноябрь, опубликованные накануне. Инфляция в Штатах в прошлом месяце замедлилась до 3,1% в годовом выражении с 3,2% месяцем ранее, в то время как базовая инфляция, не учитывающая стоимость продуктов питания и энергоносителей, осталась на уровне 4%.

Устойчивость базовой инфляции уменьшает вероятность снижения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в первом квартале 2024 года, и это вновь поднимает вопрос о возможности рецессии в экономике США из-за ограничительной политики ЦБ, отмечает управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес.