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13 декабря 2023 года 09:26
Снижение цены акций Газпрома к 157-160 руб. - наиболее вероятный сценарий - БКС Экспресс
Снижение котировок акций "Газпрома" к уровням 157-160 рублей за штуку является наиболее вероятным сценарием в ближайшее время, сообщается в материале эксперта БКС Экспресс Василия Карпунина. "Котировки акций эмитента так и не сумели продолжить недавний импульс роста. Во вторник бумаги выглядели "хуже рынка". В качестве сильного сопротивления остается уровень 167 рублей. А для слома негативной технической картины необходим возврат выше 170 рублей. В ближайшей перспективе на такое движение сложно рассчитывать, учитывая стремительное падение цен на газ в Европе, общий слабый сантимент на нашем рынке, а также укрепление рубля. Более вероятным выглядит сценарий спуска к 157-160 рублям", - отмечает аналитик. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ГАЗПРОМ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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