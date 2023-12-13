Риски сохранения слабого сантимента на рынке акций РФ выглядят значительными - БКС Экспресс

Риски сохранения слабого сантимента на российском рынке акций в целом выглядят значительными из-за слабости сырьевых цен, крепкого рубля и ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин.

"Российский рынок акций во вторник показал смешанную динамику, объемы торгов остались повышенными. Индекс Мосбиржи в моменте опускался ниже 3000 пунктов, обновив минимумы последних недель. Однако на этом импульс роста завершился, и начался отскок. В моменте индекс понимался к 3045 пунктам, более сильной восходящей тенденции помешало снижение цен на нефть. Новые минимумы за два года показаны и по Bloomberg Commodity Index. Курс рубля при этом не компенсирует слабость сырьевых котировок. В такой ситуации складывается не лучший фон для акций экспортеров и сырьевых компаний, в том числе и для нефтяников. Так что риски сохранения слабого сантимента на нашем рынке в целом выглядят значительными, есть все шансы на еще одну попытку выхода индекса Мосбиржи из устоявшегося боковика вниз", - пишет аналитик в обзоре. - При таком раскладе следующей целью по индексу станет нижняя граница годового растущего тренда. Сейчас она расположена на 2940-2945 пунктах. По мере спуска к этим рубежам может сформироваться база для более сильного технического отскока, если внешний фон не продолжит ухудшаться. Также напомним, что с четверга на пятницу закроется дивидендный реестр в тяжеловесных акциях "ЛУКОЙЛа". Их "гэп" в конце недели может отнять у индекса Мосбиржи 25-30 пунктов".

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