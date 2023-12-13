Рубль слабо меняется к доллару и юаню на старте торгов на фоне неоднозначных сигналов с мировых рынков

Москва. 13 декабря. Доллар США и юань изменились незначительно на Московской бирже утром в среду, рубль меняется слабо на фоне неоднозначной ситуации на мировых рынках капитала.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 90,19 руб./$1 (+19,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 2,33 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 0,65 коп. - до 12,54 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль на старте торгов не показал ощутимых изменений к доллару и юаню на фоне отсутствия четких сигналов с мировых рынков в преддверии ключевых событий недели.

В среду завершится двухдневное заседание руководства Федеральной резервной системы (ФРС) США и будут подведены его итоги. Большинство аналитиков и экономистов прогнозируют, что ФРС сохранит размер процентной ставки по федеральным кредитным средствам в диапазоне 5,25-5,5% годовых - максимальном за 22 года.

Ключевым фактором роста нацвалюты является предстоящее заседание Банка России, рынок ожидает повышения ключевой ставки до 16%. Сдерживающим моментом является спад на сырьевом рынке. Нефтяные котировки заметно снизились и прогнозы спроса пока не способны переломить ситуацию.

По данным Минэнерго США, потребление нефти и жидких углеводородов (ЖУВ) в мире в 2023 году составит 101 млн б/с. Ведомство понизило свой прогноз, озвученный в ноябре, на 40 тыс. б/с. Оценка спроса на нефть в 2022 году была снижена на 10 тыс. б/с, до 99,15 млн б/с.

В ежемесячном прогнозе Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США отмечается, что мировое потребление нефти и ЖУВ в 2023 году увеличится на 1,85 млн б/с относительно прошлого года, что на 30 тыс. б/с меньше прогноза, данного в прошлом месяце.

Прогноз потребления нефти и ЖУВ в мире в 2024 году понижен на 100 тыс. б/с, до 102,34 млн б/с. Таким образом, ведомство ожидает, что рост спроса на нефть в следующем году составит 1,34 млн б/с. Прогноз октября предполагал данный показатель на уровне 1,4 млн б/с.

Минэнерго США понизило прогноз цены нефти сорта Brent на 2023 год с $83,99/барр. до $82,40/барр. Более резко Минэнерго страны понизило оценку стоимости Brent на 2024 год: с $94,24/барр. до $82,57 /барр.

Ведомство ожидает, что средняя цена Brent в декабре составит $78/барр. При этом оно отмечает, что на фоне углубления добровольных сокращений ряда стран ОПЕК+ в первом квартале следующего года средняя цена нефти в этот период увеличится до $84/барр.

EIA отмечает, что в 2023 году мировые запасы нефти в хранилищах увеличивались в среднем на 0,6 млн б/с, однако этот рост может быть нивелирован уже в первом квартале 2024 года, когда Минэнерго США ожидает сокращения мировых нефтяных резервов на 0,8 млн б/с.

"Сокращение добычи ОПЕК+ компенсирует замедление роста мирового спроса, предотвратит увеличение мировых запасов нефти и удержит цены на Brent выше $80/барр. в следующем году", - говорится в отчете.

По оценке Минэнерго США, добыча нефти стран ОПЕК+ в 2024 году с учетом продления добровольных сокращений снизится на 0,6 млн б/с относительно текущего года, до 37,54 млн б/с.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $72,99 за баррель, что на 0,34% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $68,34 за баррель, что на 0,39% ниже итогового значения предыдущей сессии.

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона утром в среду наблюдается разнонаправленная динамика: китайский CSI 300 упал на 0,92%, японский Nikkei 225 увеличился на 0,38%, гонконгский Hang Seng понизился на 0,93%, южнокорейский Kospi уменьшился на 0,41%, австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,32%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 повысился на 0,46%.

Американский рынок акций завершил торги во вторник позитивной динамикой на данных о том, что инфляция в стране замедлилась до минимума за пять месяцев. Потребительские цены (индекс CPI) в ноябре увеличились на 3,1% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда. Инфляция ослабла по сравнению с 3,2% в октябре благодаря снижению стоимости энергоносителей и ослаблению темпов подорожания продуктов питания.

Базовая инфляция (индекс Core CPI), не учитывающая стоимость продуктов и энергоносителей, осталась на октябрьском уровне в 4%.

Инфляция "остается выше целевого показателя ФРС в 2%, причем последняя миля - самая трудная часть пути", отмечает инвестиционный аналитик ClearBridge Investments Джош Джамнер.