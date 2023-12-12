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12 декабря 2023 года 19:45

Коррекцию рынка акций РФ вверх сдержали упавшая нефть и санкционные новости из США, динамика фишек оказалась смешанной

Москва. 12 декабря. Коррекцию рынка акций РФ вверх во вторник после негативного начала недели сдержали упавшая нефть (Brent откатилась ниже $74 за баррель), ожидания повышения ставки ЦБ РФ на заседании в пятницу, а также санкционные новости из США. Индекс МосБиржи завершил день в районе 3020 пунктов после утреннего провала ниже 3000 пунктов, динамика цен blue chips оказалась смешанной на фоне укрепления рубля.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3019,89 пункта (-0,2%, утром индекс падал в район 2992 пунктов), индекс РТС - 1056,02 пункта (+0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,8%.

Доллар к 18:50 МСК просел до 90,11 рубля (-0,58 рубля).

Минфин США ввел санкции против Экспобанка, принадлежащего бизнесмену Игорю Киму. Также под санкции США подпали бизнесмен Иван Таврин и ряд связанных с ним компаний (в SDN list включена принадлежащая ему Kismet Group и ряд других юрлиц), бизнесмен Владислав Свиблов и компания Highland Gold, золотодобытчик "Высочайший", "Европейская подшипниковая корпорация" (ЕПК), сообщило во вторник Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

Кроме того, США ввели санкции в отношении российских инжиниринговых компаний, специализирующихся на технологиях в области переработки нефти и газа.

Как сообщается в материалах OFAC, в черный список (SDN List) попали производитель крупнотоннажных спиралевитых теплообменников ООО "Северные технологии", ООО "Газпром Линде Инжиниринг", производитель металлоконструкций ООО "Агрисовгаз" и АО "Казанский завод компрессорного машиностроения" ("Казанькомпрессормаш" (MOEX: KZKM), входит в состав АО "Группа ГМС" (MOEX: HMSG)).

Подешевели во вторник акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,5%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-1,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,1%).

Подорожали акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,8%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+2,8%), OZON (MOEX: OZON) (+1,7%), бумаги "Аэрофлота" (+1,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1% и +1% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1% и +0,2% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%).

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, индекс МосБиржи в первой половине торгов протестировал в снижении рубеж 3000 пунктов, но после обеда покупатели оживились и организовали отскок, несмотря на слабость внешней нефтяной конъюнктуры.

Цены на нефть Brent откатились ниже $74 за баррель, при этом укреплялся рубль, тесня доллар в направлении 90 руб./$1. Ожидания повышения ключевой ставки Банком России охлаждают спрос на акции и стимулируют переток части ликвидности на рынок облигаций, отмечает эксперт.

Внешний фон был нейтральным. Декабрьский индекс экономических настроений еврозоны от ZEW (23 пункта) более чем в два раза превысил ожидания аналитиков (11,3 пункта). Ключевая статистика дня - индекс потребительских цен в США за ноябрь - не оказала значимого влияния на общерыночные настроения, совпав с прогнозами.

В среду ключевым событием станут итоги заседания ФРС США. Ожидается сохранение ставок на текущем уровне, но важны будут комментарии регулятора и его взгляд на перспективу. ОПЕК в середине недели обнародует свой ежемесячный отчет. АФК "Система" опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2023 года, "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) - операционные показатели за ноябрь. Прогноз по индексу МосБиржи на 13 декабря - 2985-3100 пунктов, считает Бахтин.

Как отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, рынок акций РФ увеличил волатильность во вторник, индекс МосБиржи проваливался до 2992,5 пункта, что выступало первой целью текущей нисходящей тенденции. Акции Сбербанка корректировались вверх после сильной просадки накануне, сектор строительных компаний подрос на фоне прогнозов ГК "Самолет" (MOEX: SMLT).

Индекс МосБиржи демонстрирует нисходящую динамику с начала месяца. После пробития уровня 3100 пунктов открылись перспективы тестирования уровня 3000 пунктов, где произошел небольшой отскок. Однако также нельзя исключать дальнейшего движения вниз. Если закрытие на дневном графике окажется ниже 3000 пунктов, то это повод ждать индекс в районе 2900-2920 пунктов, считает аналитик.

"Мосгорломбард" принял решение продлить до 15:30 МСК 21 декабря сбор заявок на участие в первичном размещении. Ожидается, что торги этими бумагами начнутся 22 декабря. Ранее было объявлено, что размещение состоится в диапазоне 3,1-3,5 руб. за акцию.

Рубль продолжил укрепление, а при поддержке предстоящего налогового периода доллар вполне может вернуться к минимальным значениям ноября. При этом нефть вновь начала дешеветь, хотя уже смотрится крайне перепроданной после семи недель снижения. Соответственно, во второй половине месяца может сложиться ситуация, при которой поддержку рублю будет обеспечивать не только рост предложения со стороны экспортеров, но и повышение цен на этот товар российского экспорта, считает Кочетков.

Основной проблемой для нефти остаются слабый спрос в Европе и Китае, а также повышение производства за пределами ОПЕК+, что позволяет компенсировать выбывающие объемы, полагает аналитик.

Как отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, данные по инфляции в США за ноябрь совпали с прогнозами, у инвесторов появилось больше уверенности в том, что ФРС США начнет понижать процентные ставки уже в 2024 году и возможно, что даже до окончания первого полугодия.

Нефть обвалилась из-за опасений снижения спроса на фоне ожидаемых медленных темпов роста мировой экономики в 2024 году. Среди лидеров роста во вторник на рынке акций РФ выступили расписки TCS Group, скорее всего, из-за недооцененности этих бумаг при одновременном повышении интереса инвесторов к российскому банковскому сектору. Лидерами понижения оказались акции уходящего с рынка "Детского мира" (-5,3%) без новостей.

"Ожидаем, что завтра индекс МосБиржи может двигаться в коридоре 3000-3100 пунктов. Пара USD/RUB может провести торги в интервале 89-91 руб.", - считает аналитик.

В Азии во вторник наблюдалась позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei вырос на 0,2%, австралийский ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,1%), стагнирует Европа (индексы DAX, CAC40, FTSE изменились всего на 0,03%), слабо растут Штаты (индексы к 18:50 МСК подросли на 0,03-0,2%).

Ожидается, что Банк Японии по итогам последнего в этом году заседания, которое пройдет на следующей неделе, воздержится от изменения денежно-кредитной политики, пишут западные СМИ со ссылкой на источники в ЦБ.

Цены производителей в стране в ноябре выросли на 0,3% относительно того же месяца прошлого года. Это минимальные темпы подъема с февраля 2021 года. Аналитики, опрошенные Trading Economics, прогнозировали в среднем увеличение на 0,1%.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в ноябре выросли на 3,1% относительно того же месяца прошлого года, сообщило во вторник Минтруда США. Инфляция замедлилась по сравнению с 3,2% в октябре. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, также предполагал ослабление инфляции до 3,1%.

Итоги двухдневного заседания Федрезерва США будут подведены в среду. Трейдеры уверены, что американский ЦБ сохранит базовую процентную ставку на текущем уровне 5,25-5,5%. Если раньше инвесторы фокусировались на сигналах о том, насколько высоко ФРС планирует поднять ставку, то теперь речь идет о сроках ее сохранения на текущем уровне, отмечает Market Watch.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее снижения американским ЦБ по крайней мере на 25 базисных пунктов в первом квартале 2024 года оценивается трейдерами в 42%, по данным CME FedWatch.

На текущую неделю также запланированы заседания Европейского центрального банка и Банка Англии.

На нефтяном рынке вечером во вторник цены ускорили снижение после локального роста.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $73,88 за баррель (-2,8% и +0,3% в понедельник), январская цена WTI - $69,24 за баррель (-2,9% и +0,1% накануне).

До этого марки Brent и WTI завершали в "минусе" семь недель подряд, чего не наблюдалось с 2018 года.

Негативным фактором стали данные о том, что потребительские цены в Китае в ноябре упали на 0,5% в годовом выражении, максимальными темпами за три года. Дефляция в КНР отмечена по итогам второго месяца подряд, что говорит об ослаблении спроса на сырье для промышленного сектора, отмечает Market Watch.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (-10,6%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (-9,9% и -6,4% "префы"), "ИК Русс-Инвест" (MOEX: RUSI) (-8,7%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (-7,3%), ПАО "Детский мир" (MOEX: DSKY) (-5,3%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (-4,7%).

Девелопер "Самолет" (-0,2%) прогнозирует увеличение продаж первичной недвижимости в 2024 году до 2,7 млн кв. м, сообщила компания. По предварительным подсчетам, в 2023 году объем продаж первичной недвижимости "Самолета" увеличится на 50%, до 1,6 млн кв. м. Прогноз на 2024 год подразумевает рост еще в 1,7 раза.

Также девелопер "Самолет" покупает собственный банк с универсальной лицензией, для чего подал ходатайство в ЦБ, заявил генеральный директор группы "Самолет" Антон Елистратов на "Дне инвестора".

В октябре прошлого года девелопер сообщал о планах запустить собственный цифровой банк и даже создал соответствующее юрлицо - "Самолет Финансовые Технологии".

Выросли акции ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+8,3%), ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (+7,7%), ПАО "Хендерсон" (SPB: HNFG) (+6%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (+5,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 61,98 млрд рублей (из них 14,35 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 8,94 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 3,96 млрд рублей на акции "Яндекса").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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