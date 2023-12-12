Рубль во вторник вырос к основным валютам в ожидании повышения ключевой ставки ЦБ РФ

Москва. 12 декабря. Доллар США, евро и китайский юань понизились на Московской бирже по итогам вторника; рубль вырос к бивалютной корзине в ожидании пятничного заседания Банка России, на котором прогнозируется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП).

Курс доллара США составил 89,99 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 69,25 копейки ниже закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 97,22 руб./EUR1, подешевев на 47,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 59,58 копейки, до 93,25 руб. Курс китайского юаня снизился на 7,95 копейки - до 12,53 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепился к основным валютам по итогам вторника в ожидании решения Банка России по ключевой ставке и "прямой линии" президента РФ Владимира Путина. Он подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и жителей России в прямом эфире в четверг, 14 декабря. Ожидается, что президент прокомментирует ситуацию относительно курса рубля.

Заседание совета директоров Банка России состоится в пятницу, 15 декабря, по его итогам пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

На этой неделе внимание инвесторов приковано к заседаниям и других ведущих центробанков мира. В среду итоги встречи руководства подведет Федеральная резервная система (ФРС) США, в четверг - Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Банк Англии. Ожидается, что все три ЦБ оставят процентные ставки на многолетних максимумах, пишет Trading Economics.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в ноябре выросли на 3,1% относительно того же месяца прошлого года, сообщило в четверг министерство труда страны.

Инфляция замедлилась по сравнению с 3,2% в октябре. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, также предполагал ослабление инфляции до 3,1%.

Ноябрьская инфляция была минимальной за пять месяцев.

ФРС внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен в стране, которые являются одним из важных факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Целевой уровень инфляции ЦБ составляет 2%.

"Рубль во вторник продолжил укрепляться к основным валютам, доллар опустился ниже 90. Несмотря на слабую для рубля сезонность (всплеск бюджетных расходов, повышенный предпраздничный спрос на валюту) российская валюта отыграла ослабление первых чисел декабря. Поддержка рублю идет от жесткой денежно-кредитной политики ЦБ - эффект может быть подкреплен еще одним повышением ключевой ставки в эту пятницу, а также со стороны обязательных продаж экспортерами большей части валютной выручки. Кроме того, индекс доллара DXY сегодня снижается на 0,3%, давление американской валюты на остальные локально ослабло. Тем временем котировки Brent курсируют в районе $73 за баррель и не спешат восстанавливаться. Ценовой спад последнего времени отразится на позициях рубля позже, вероятно, уже в новом году. Краткосрочно ждем доллар на уровне 88,5-91,5 рублей", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

"Российская валюта сегодня укреплялась четвертую торговую сессию подряд. Торговалась в районе 90 по отношению к доллару США. Среди факторов поддержи рубля: вероятная реализация валютной выручки экспортерами в преддверии налогового периода, которые пользуются привлекательным валютным курсом, снижающийся доллар - по итогам месяца индекс доллара США (DXY), рассчитывающий динамику курса американской валюты к шести основным мировым валютам, снизился на 3%, а также предстоящее заседание ЦБ, на котором ожидается очередное повышение ключевой процентной ставки. Сдерживать укрепление рубля будет снижающаяся нефть", - отмечает аналитик УК "Первая" Иван Капустянский.

Нефть теряет в цене 3% на торгах во вторник, стоимость WTI опускалась ниже $69 за баррель и находится около минимума с конца июня.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подешевели на 3,22% - до $73,58 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 3,31% и составили $68,95 за баррель.

Трейдеры оценивают данные о динамике потребительских цен в США за ноябрь. Устойчивость инфляции в США означает, что Штаты будут стремиться обеспечить достаточное предложение нефти на рынке, чтобы сдерживать рост цен в преддверии президентских выборов.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 13 декабря на 76,88 копейки, до 90,2158 руб./$1, и уменьшил курс евро на 67,39 копейки, до 97,403 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи во вторник уменьшился на 80,93 копейки по отношению к понедельнику и составил 90,2472 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 80,03 копейки и составил 90,1903 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 525,929 млн, из которых $320,791 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 205,138 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 73,81 копейки, до 97,3616 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" снизился на 65,17 копейки, до 97,3816 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR516,887 млн, из которых EUR155,799 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR361,088 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 12 декабря, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 217,5 млрд рублей (при лимите 1,8 трлн рублей и спросе 1 трлн 217,5 млрд рублей) в среднем по ставке 14,85% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 5 декабря, банки разместили 990 млрд рублей (при лимите 990 млрд рублей и спросе 1 трлн 660 млрд рублей) в среднем по ставке 14,47% годовых.

ЦБ РФ во вторник также провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 348,4 млрд рублей (при лимите 1 трлн 870 млрд рублей и спросе 1 трлн 348,4 млрд рублей) в среднем по ставке 14,93% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка выросли во вторник относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 11 декабря поднялась на 49 базисных пунктов - до 14,98% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла во вторник относительно понедельника на 1 базисный пункт - до 14,99% годовых, на 3 месяца - повысилась на 3 базисных пункта, до 13,88% годовых, на 6 месяцев - увеличилась на 5 базисных пунктов, до 11,65% годовых.