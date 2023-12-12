Freedom Finance Global подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг TCS Group

Freedom Finance Global подтверждает рекомендацию "покупать" для депозитарных расписок TCS Group с целевой ценой 3900 рублей за бумагу на горизонте года, говорится в комментарии аналитика Натальи Мильчаковой.

"Весьма уверенную динамику роста во вторник показывают котировки расписок холдинга TCS Group, - пишет эксперт. - Причины повышения депозитарных расписок банка до сих пор неясны. Вероятнее всего, инвесторы видят потенциал роста в этой бумаге, так как она недооценена по отношению к ценным бумагам российского банковского сектора. Ещё в прошлом месяце рынок ожидал новостей относительно возможной редомициляции компании, но пока каких-либо известных общественности практических шагов в этом направлении нет".

Аналитик допускает, что рост депозитарных расписок TCS связан с ожиданиями повышения ключевой процентной ставки в пятницу. "Так как у TCS немало проектов, не связанных напрямую с кредитованием, риски вложений в ценные бумаги этой банковской группы ниже, чем в акции многих других банков, которые могут пострадать из-за снижения спроса на кредиты на фоне сильно взлетевшей ключевой ставки, - указывает Мильчакова. - Акции TСS Group могут быть, на наш взгляд, интересны инвесторам и в 2024 году, так как потенциал роста многих более крупных банков несколько ниже, чем у TCS Group".

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