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12 декабря 2023 года 15:31

Рубль днем во вторник продолжает уверенно укрепляться к основным валютам в ожидании повышения ключевой ставки ЦБ РФ

Москва. 12 декабря. Доллар США, евро и китайский юань заметно дешевеют на Московской бирже днем во вторник; рубль укрепляется к бивалютной корзине в ожидании пятничного заседания Банка России, на котором прогнозируется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП).

Курс доллара США составил 89,86 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 82,75 копейки ниже закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 96,98 руб./EUR1, подешевев на 72,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 78,14 копейки, до 93,06 руб. Курс китайского юаня снизился на 8,85 копейки - до 12,52 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль уверенно растет к основным валютам в ходе дневных торгов вторника в ожидании решения Банка России по ключевой ставке и "прямой линии" президента РФ Владимира Путина. Он подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и жителей России в прямом эфире в четверг, 14 декабря. Ожидается, что президент прокомментирует ситуацию относительно курса рубля.

Заседание совета директоров Банка России состоится в пятницу, 15 декабря, по его итогам пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

На этой неделе внимание инвесторов приковано к заседаниям и других ведущих центробанков мира. В среду итоги встречи руководства подведет Федеральная резервная система (ФРС) США, в четверг - Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Банк Англии. Ожидается, что все три ЦБ оставят процентные ставки на многолетних максимумах, пишет Trading Economics.

Также инвесторы ждут данных о ноябрьской инфляции в США, которые будут опубликованы в 16:30 МСК во вторник. Опрошенные Trading Economics аналитики в целом ожидают, что потребительские цены в Штатах в прошлом месяце выросли на 3,1% после подъема на 3,2% в октябре.

Валютная пара "доллар-рубль", скорее всего, будет торговаться на уровне 90 руб./$1 к концу текущей недели, полагает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Российский рубль в понедельник хорошо окреп. Падение инвалют превысило процент. (. . .) Движение к 90 руб./$1 планировалось к четвергу-пятнице, но продавцы валюты не стали испытывать судьбу, и решили выйти из позиций пока дорого, - отмечает аналитик в комментарии. - В четверг состоится пресс-конференция президента России Владимира Путина, а там, скорее всего, будет оценка ситуации на валютном рынке, и октябрьский указ о нормативах репатриации выручки экспортеров был подписан именно с целью стабилизации курса и прекращения атаки на рубль. Указ будет действовать как минимум до весны. А в пятницу уже ЦБ огласит свое решение по ставке, и жесткий цикл денежно-кредитной политики априори служит фактором поддержки курса нацвалюты. Скорее всего, в области 90 руб./$1 и встретит окончание недели".

ЦБ РФ, скорее всего, повысит ключевую ставку до 16% годовых на заседании 15 декабря, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Мы ожидаем, что в предстоящую пятницу ЦБ обойдется без сюрпризов и повысит ставку в рамках ожиданий большинства участников рынка - до 16%, - пишет эксперт. - В пользу повышения играет сочетание факторов: инфляция продолжает ускоряться, инфляционные ожидания остаются повышенными, корпоративное кредитование и ипотека по-прежнему демонстрируют высокие темпы роста. Кроме того, основной риск для ЦБ - это стимулирующая бюджетная политика в следующем году, поэтому регулятор при подъеме ставки будет в том числе руководствоваться уже 2024 годом".

По мнению Кравченко, от более агрессивного повышения ставки (более чем на 100 б.п.) ЦБ будет сдерживать укрепившийся за последние два месяца рубль и сохраняющийся структурный дефицит ликвидности в банковском секторе. С учетом этих факторов аналитик не исключает возможность даже более осторожного повышения ставки (менее чем на 100 б.п.), однако такой вариант, на его взгляд, все же менее вероятен.

Наряду с повышением ставки эксперт ожидает от ЦБ сохранения умеренно-жесткого сигнала о том, что высокий уровень ключевой ставки - это надолго.

Цены на нефть начали слабо снижаться днем во вторник.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подешевели на 0,33% - до $75,76 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 0,24% и составили $71,13 за баррель.

Определенную поддержку нефтяным котировкам оказывает снижение курса доллара в преддверии публикации данных о ноябрьской инфляции в США и итогов декабрьского заседания ФРС.

Также участники рынка ждут ежемесячных отчетов от Международного энергетического агентства, ОПЕК и Минэнерго США.

Банк России во вторник, 12 декабря, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 217,5 млрд рублей (при лимите 1,8 трлн рублей и спросе 1 трлн 217,5 млрд рублей) в среднем по ставке 14,85% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 5 декабря, банки разместили 990 млрд рублей (при лимите 990 млрд рублей и спросе 1 трлн 660 млрд рублей) в среднем по ставке 14,47% годовых.

ЦБ РФ во вторник также провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 348,4 млрд рублей (при лимите 1 трлн 870 млрд рублей и спросе 1 трлн 348,4 млрд рублей) в среднем по ставке 14,93% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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