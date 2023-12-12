Котировки акций DoorDash и Li Auto обладают потенциалом роста в ближайшее время - инвестбанк "Синара"

Котировки акций DoorDash Inc. и Li Auto обладают потенциалом роста в краткосрочной перспективе, считают аналитики инвестиционного банка "Синара".

"Бумаги DoorDash войдут в индекс Nasdaq-100. Включение в него может увеличить объем торгов акциями компании и сделать их более узнаваемыми. Новость создает позитивный фон для бумаг эмитента, - указывают эксперты в комментарии. - По данным Министерства промышленности КНР, налоговые льготы на покупку автомобилей на новой энергии, применимые с 2024 года, распространятся на 90% существующих моделей электрокаров. Это касается и линейки автомобилей Li Auto, что приведет к увеличению продаж и создает позитивный фон для акций компании в краткосрочной перспективе".

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