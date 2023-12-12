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12 декабря 2023 года 16:43
Индекс S&P 500 пока по-прежнему склонен к росту - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500 в целом пока по-прежнему склонен к росту при поддержке сезонных факторов, считает аналитик Freedom Finance Global Александра Шмидт. "Индекс S&P 500 в понедельник вышел из узкого диапазона 4540-4600 пунктов, где консолидировался более двух недель. Примечательно, что этому не помешала негативная динамика акций Big Tech, то есть "бычий" тренд обеспечивает все большее количество ценных бумаг. Следующее сопротивление для индекса широкого рынка располагается в области 4635-4640 пунктов, - указывает эксперт инвестиционной компании. - В целом сохраняем наши умеренно позитивные ориентиры в отношении S&P 500, который по-прежнему склонен к росту при поддержке сезонных факторов, хотя дальнейшее восходящее движение будет менее последовательным, чем ралли ноября. В частности, обращаем внимание на риск образования "медвежьей" дивергенции по индикатору RSI". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-ИНДЕКСЫ/АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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