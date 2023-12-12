Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Alphabet

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Alphabet Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $150 за штуку, сообщается в комментарии старшего аналитика Сергея Вахрамеева и аналитика Георгия Горбунова.

"Alphabet в понедельник проиграла дело против Epic Games по вопросу монополизации распространения приложений через магазин Google Play. Владелец поисковика Google намерен обжаловать это решение. По нашим оценкам, выручка сегмента Google Other, основную часть которого формируют поступления от Google Play, в 2023 году составит $32,7 млрд (или 11% общей выручки Alphabet). Полагаем, риск уменьшения этой доли небольшой. Далеко не все разработчики, как Epic Games, хотели бы продавать свои продукты напрямую, так как реализация игры на известной площадке увеличивает популярность приложений и повышает их доступность. Соответственно, считаем, что новость носит нейтральный характер", - отмечают эксперты.

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