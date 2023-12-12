Рынок акций РФ утром остается под давлением продаж, индекс МосБиржи просел ниже 3015п

Москва. 12 декабря. Рынок акций РФ после позитивного старта торгов вернулся к распродажам в преддверии ожидаемого повышения ставки ЦБ РФ на заседании в пятницу; сдерживающим "медведей" фактором выступает благоприятная внешняя конъюнктура (нефть Brent торгуется выше $76 за баррель). Индекс МосБиржи просел ниже 3015 пунктов.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 3014,3 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1049,91 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,5%.

Доллар просел до 90,44 рубля (-0,25 рубля).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,3%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-1,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,8%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,8%), бумаги "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,6%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,6%), акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,1%).

Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,7% и +0,1% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,1%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", индекс МосБиржи практически достиг нижней границы прогнозируемого в краткосрочном периоде ценового диапазона 3000-3300 пунктов. Впереди заседание ЦБ РФ, которое всю неделю будет оказывать давление на индекс и не даст ему перейти к активному росту - рынку нужно получить сигнал о финальном повышении ключевой ставки, хотя бы на ближайшее время. При этом незначительный рост цен на нефть уже не может справиться с негативом, накопившимся на российском фондовом рынке. Для роста рынка акций требуется ряд явно позитивных факторов, например, рост цен на нефть и ослабление рубля.

Тем временем в США во вторник важный день - будут опубликованы данные по потребительской инфляции за ноябрь, которые в случае серьезного расхождения с консенсус-прогнозом могут развернуть затянувшийся восходящий тренд.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, индекс МосБиржи во вторник будет двигаться в диапазоне 3000-3050 пунктов. "Учитывая отсутствие новых вводных, которые бы негативно отразились на оценках компаний, мы надеемся увидеть попытки восстановления. В первую очередь это касается бумаг нефтегазового сектора и "Магнита" на фоне приближения дивидендных отсечек", - отмечает аналитик.

Учитывая негативную динамику последних дней и выросшие объемы торгов, вероятно, инвесторы решили начать закрывать свои "короткие" позиции, так как за последние дни не произошло ничего значимого, что бы оправдало столь сильное падение рынка. В акциях Сбербанка ситуация складывается печально, дополнительным негативным фактором для бумаг стали финансовые результаты за ноябрь, где Сбербанк (MOEX: SBER) зафиксировал снижение прибыли, отмечает Головинов.

По мнению ведущего аналитика по глобальным исследованиям компании "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, техническая картина рынка указывает на вероятность тестирования 3000 пунктов по индексу МосБиржи.

Внешний фон во вторник нестабильный: нефть торгуется в "плюсе", но динамика азиатских индексов выглядит неуверенной. В Китае продолжают рассчитывать на стимулы от государства, которые могут быть оглашены в рамках партийной конференции КПК по экономическим вопросам. В Японии рынок нервно реагирует на волатильность иены. Нефть пытается показать рост на фоне сильной технической перепроданности и роста рисков транспортной логистики в Красном море.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, восстановление цен на нефть может удержать индекс Мосбиржи выше 3000 пунктов.

Цены на нефть продолжают попытки восстановления от локальных минимумов в ожидании ужесточения санкций ЕС в отношении экспорта нефти из РФ, на фоне пополнения стратегических резервов США, а также обеспокоенности стран ОПЕК+ текущим уровнем котировок. О смене краткосрочного "медвежьего" тренда можно будет говорить лишь после закрепления цен Brent и WTI выше $79,5 и $74,5 за баррель соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Во вторник интересные для рынка данные могут содержаться в ежемесячном отчете Минэнерго США.

Тем не менее, перед потенциальным повышением процентной ставки ЦБ РФ настроения на рынке акций РФ остаются "медвежьими", отмечает Кожухова.

В США индексы акций накануне выросли на 0,2-0,4%, Dow Jones (+0,4%) обновил максимум с января 2022 года; инвесторы ожидают публикации данных по инфляции в США за ноябрь и итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Итоги двухдневного заседания ФРС будут подведены в среду. Трейдеры уверены, что американский ЦБ сохранит базовую процентную ставку на текущем уровне 5,25-5,5%. Если раньше инвесторы фокусировались на сигналах о том, насколько высоко ФРС планирует поднять ставку, то теперь речь идет о сроках ее сохранения на текущем уровне, отмечает Market Watch.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее снижения американским ЦБ по крайней мере на 25 базисных пунктов в первом квартале 2024 года оценивается трейдерами в 42%, по данным CME FedWatch.

До предстоящего заседания ФРС - во вторник и среду соответственно - Минтруда США обнародует данные о динамике потребительских цен и цен производителей в стране за ноябрь.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагает замедление потребительской инфляции в Штатах в прошлом месяце до 3,1% в годовом выражении с 3,2% в октябре. Темпы роста цен производителей, как ожидается, сократились до 1% с 1,3%.

На текущую неделю также запланированы заседания Европейского центрального банка и Банка Англии.

В Азии во вторник наблюдалась позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei вырос на 0,2%, австралийский ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,2%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 растут на 0,1-0,3%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы прибавляют в пределах 0,2%).

Ожидается, что Банк Японии по итогам последнего в этом году заседания, которое пройдет на следующей неделе, воздержится от изменения денежно-кредитной политики, пишут западные СМИ со ссылкой на источники в ЦБ.

Цены производителей в стране в ноябре выросли на 0,3% относительно того же месяца прошлого года. Это минимальные темпы подъема с февраля 2021 года. Аналитики, опрошенные Trading Economics, прогнозировали в среднем увеличение на 0,1%.

На нефтяном рынке утром во вторник цены растут, продолжая восстановление после снижения на протяжении последних семи недель.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК во вторник составила $76,28 за баррель (+0,3% и +0,3% в понедельник), январская цена WTI - $71,56 за баррель (+0,4% и +0,1% накануне).

До этого марки Brent и WTI завершали в "минусе" семь недель подряд, чего не наблюдалось с 2018 года.

В то же время негативным фактором стали данные о том, что потребительские цены в Китае в ноябре упали на 0,5% в годовом выражении, максимальными темпами за три года. Дефляция в КНР отмечена по итогам второго месяца подряд, что говорит об ослаблении спроса на сырье для промышленного сектора, отмечает Market Watch.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции "ИК Русс-инвест" (MOEX: RUSI) (-11,1%), ПАО "Арсагера" (MOEX: ARSA) (-9,2%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (-8,4%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (-5,7%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (-4,4%), ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (-4%).

Выросли акции ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (+7,6%), "Мотсотреста" (+7,5%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+4,1%), ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+2,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 12,05 млрд рублей (из них 2,99 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,21 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 1,19 млрд рублей на акции "Газпрома").