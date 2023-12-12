Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 90-98 руб./$1 в ближайшие месяцы - "Финам"

Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 90-98 руб./$1 в ближайшие четыре месяца, полагает ведущий аналитик инвесткомпании "Финам" Александр Потавин.

"Динамика курса рубля за последние две недели показывает волны его ослабления и укрепления - это говорит о том, что в декабре баланс предложения-спроса на валюту на Мосбирже примерно равный, - пишет эксперт. - В конце года не в пользу укрепления рубля играет повышенный внутренний спрос на валюту, который характерный для декабря. Плюс к этому, в первой декаде декабря цена нефти Urals находится в районе $63/барр. (против уровня $78-80/барр. в октябре). Поэтому в декабре можно ждать снижения поступления валютной выручки на 12-15% относительно уровней, которые были осенью, а значит приток валюты в страну станет меньше".

С другой стороны, для успешного проведения президентских выборов в марте 2024 года все усилия монетарных властей сейчас бросаются на то, чтобы к тому времени не допустить роста инфляционных рисков, подчеркивает Потавин. А для этого, по мнению эксперта, нужен стабильный курс национальной валюты. Теме укрепления курса рубля (через снижение спроса на импорт) будет способствовать вероятное повышение ключевой ставки ЦБ РФ на декабрьском заседании, но поскольку Россия много чего не производит сама, поэтому сокращение импорта, на взгляд аналитика, может дать только краткосрочный эффект на курс.

"Стабилизации курса рубля будут способствовать действия Центробанка РФ, который с начала следующего года станет сальдировать отложенные покупки валюты с расходами средств ФНБ в целях финансирования дефицита федерального бюджета за 2023 год, - прогнозирует стратег "Финама". - Таким образом, наиболее вероятно, что ЦБ будет продавать валюту из структуры Фонда Национального Благосостояния (ФНБ). Также вплоть до президентских выборов, которые пройдут в марте 2024 года будет действовать Указ для экспортеров по обязательной продаже валютной выручки".

На взгляд Потавина, в ближайшие месяцы власти будут прибегать к мерам, стабилизирующим динамику национальной валюты (ЦБ РФ может повысить ключевую ставку) и фаза сбалансированного курса рубля может продлится вплоть до апреля 2024 года. Эксперт полагает, что в эти ближайшие четыре месяца курс доллара будет торговаться в районе 90-98 руб./$1, а курс евро останется в рамках 98-103 руб./EUR11".

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