БКС Экспресс назвал топ-5 акций с максимальным потенциалом отскока в 2024г

БКС Экспресс назвал пять российских акций с максимальным потенциалом отскока в 2024 году, сообщается в материале эксперта Михаила Зельцера. В топ вошли бумаги "Мечела", "Яндекса", TCS Group, ВТБ, "Северстали".

"Фундаментальная стоимость российского рынка на конец 2024 года оценивается около 4300 пунктов по индексу Мосбиржи, что от текущих уже свыше +43%, а значит, покупка подешевевших акций с прицелом на будущий год выглядит вполне привлекательной, - пишет эксперт. - Мы отобрали пять акций с наибольшим фундаментальным апсайдом на 2024 год".

Акции "Мечела" входят в число фаворитов на фоне ожиданий улучшения ценовой конъюнктуры на сырьевых рынках и сокращения долговой нагрузки корпорации. "Технически после ноябрьского ралли акции остывают, а интересная область для подбора бумаг на перспективу кратного роста - от 260 руб. по "обычке" и у 300 руб. за "префы", - указывает Зельцер.

Ставка на перспективу реструктуризации бизнеса "Яндекса", по мнению аналитика, позволит снизить неопределенность и повысить привлекательность бумаг в глазах инвесторов. Акции волатильные, поэтому техническая область поддержки широкая - 2200-2000 руб., подчеркивается в материале.

"TCS Group по-прежнему показывает наивысшую рентабельность в секторе, чем исторически и объясняется надбавка к мультипликаторам, - отмечает стратег БКС. - Локальные распродажи создают дополнительные возможности для покупки подешевевших бумаг на будущее. Это самый волатильный инструмент из состава индекса Мосбиржи, поэтому широкая амплитуда колебаний курса не вызывает удивления, а область ниже 3000 руб. становится еще более интересной под перспективу раскрытия внутренней стоимости в 2024 году".

Акции ВТБ упали за последние три месяца на 25%, но фундаментальный таргет на будущий год не изменился - немногим ниже 4 коп., или почти +80%. Остается неопределенность с дивидендами, но рекордная чистая прибыль, по мнению Зельцера, позволит быстрее закрыть провал в капитале прошлого года и рассчитывать на возобновление дивидендной программы. "Как говорится, покупай на ожиданиях - продавай по факту. Акции спикировали вниз на опережение к рынку и уже достигли интересной области поддержки на 2,2 коп.", - отмечает аналитик.

В свою очередь, покупка акций "Северстали" - ставка на возвращение к выплатам дивидендов в 2024 году на фоне актуальных сильных финансовых показателей и значительного объема наличности. По инерции с рынком акции могут еще просесть, но район 1200 руб. выглядит обоснованным для торможения падения и начала восстановления котировок, считает эксперт БКС.

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