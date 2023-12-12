"Финам" открыл торговую идею: покупать акции "Газпром нефти" с целью 930 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Газпром нефти" с целью 930 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,3%, стоп-приказ: 815 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Внеочередное собрание акционеров компании пройдет в эту пятницу, 15 декабря. На нем должны утвердить дивиденды за 9 месяцев 2023 года. Аналитики ожидают, что акционеры примут положительное решение по этому вопросу.

"С точки зрения технического анализа акции компании находятся в долгосрочном восходящем тренде, выше пересечения 20-дневной и 50-дневной скользящей средней. Идея на рост бумаги с целью 930 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 815 руб. риск на портфель составит 0,30%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,19", - отмечают в "Финаме".

"Газпром нефть" - российская вертикально-интегрированная нефтяная компания. Основные виды ее деятельности - разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, производство и реализация нефтепродуктов.

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