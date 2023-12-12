ЦБР, скорее всего, повысит ставку до 16% на заседании 15 декабря - "Велес Капитал"

ЦБ РФ, скорее всего, повысит ключевую ставку до 16% годовых на заседании 15 декабря, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Мы ожидаем, что в предстоящую пятницу ЦБ обойдется без сюрпризов и повысит ставку в рамках ожиданий большинства участников рынка - до 16%, - пишет эксперт. - В пользу повышения играет сочетание факторов: инфляция продолжает ускоряться, инфляционные ожидания остаются повышенными, корпоративное кредитование и ипотека по-прежнему демонстрируют высокие темпы роста. Кроме того, основной риск для ЦБ - это стимулирующая бюджетная политика в следующем году, поэтому регулятор при подъеме ставки будет в том числе руководствоваться уже 2024 годом".

По мнению Кравченко, от более агрессивного повышения ставки (более чем на 100 б.п.) ЦБ будет сдерживать укрепившийся за последние два месяца рубль и сохраняющийся структурный дефицит ликвидности в банковском секторе. С учетом этих факторов аналитик не исключает возможность даже более осторожного повышения ставки (менее чем на 100 б.п.), однако такой вариант, на его взгляд, все же менее вероятен.

Наряду с повышением ставки эксперт ожидает от ЦБ сохранения умеренно-жесткого сигнала о том, что высокий уровень ключевой ставки - это надолго.

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