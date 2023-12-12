Цена золота может вырасти до $2200-2250/унц. в 2024г - "Финам"

Котировки золота могут подняться в район $2200-2250 за тройскую унцию в следующем году, поскольку глобальный спрос на драгметалл сохранится в силу фундаментальных причин: геополитическая напряженность, ожидаемое снижение процентных ставок в США, снижение доходностей гособлигаций и вероятное ослабление доллара США, сообщается в обзоре ведущего аналитика "Финама" Александра Потавина.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.