Вероятно возвращение валютного курса к нижней границе диапазона 90-93 руб./$1 во вторник - банк "Санкт-Петербург"

Вероятно возвращение валютного курса к нижней границе диапазона 90-93 руб./$1 во вторник, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Рубль в понедельник продолжил укрепляться. Поддержку ему оказывает рост продаж валютной выручки экспортерами по сравнению с низким предложением валюты в начале месяца. Во вторник курс USD/RUB находится у 90,5 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. В текущих условиях курс USD/RUB может опускаться к нижней границе диапазона 90-93 руб./$1", - пишут аналитики.

Цены на нефть в понедельник умеренно выросли. На взгляд экспертов, принципиально значимых для нефтяного рынка событий в понедельник не было. Инвесторы пребывают в ожидании раскрытия итогов заседаний регуляторов для оценки перспектив спроса на черное золото. Во вторник фьючерсы Brent торгуются у $76,6/барр. Если сегодняшняя публикация ценовой статистики в США приведет к заметному укреплению доллара в мире, нефтяные цены могут вновь уйти ниже $76/барр., допускают аналитики банка.

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