Ожидаемое заседание ЦБР по ставке будет оказывать давление на индекс Мосбиржи до конца недели - "БКС МИ"

Ожидаемое заседание Банка России по ключевой ставке, скорее всего, будет оказывать давление на индекс Мосбиржи до конца недели, полагает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Василий Буянов.

"Индекс Мосбиржи практически достиг нижней границы прогнозируемого нами ценового диапазона 3000-3300 в краткосрочном периоде. Впереди заседание ЦБ РФ, которое всю неделю будет оказывать давление на индекс и не даст ему перейти к активному росту - рынку нужно получить сигнал о финальном повышении ключевой ставки, хотя бы на ближайшее время. При этом незначительный рост цен на нефть уже не может справиться с негативом, накопившимся на российском фондовом рынке. Для роста во вторник требуется ряд явно позитивных факторов, например, рост цен на нефть и ослабление рубля. Ближайшей поддержкой для него будет минимум 16 августа - 3015 пунктов", - пишет эксперт.

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