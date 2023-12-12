"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку перспектив цены бумаг Сбербанка

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку бумаг Сбербанка, рекомендация - "покупать" с прогнозной стоимостью на уровне 350 рублей за штуку для обыкновенных акций и 340 рублей за штуку для привилегированных, сообщается в обзоре аналитиков.

"Сбербанк опубликовал финансовые результаты за ноябрь и 11 месяцев 2023 года по РСБУ. Данные указывают на замедление роста кредитования на фоне ужесточения монетарной политики ЦБ РФ, однако рентабельность остается на высоком уровне. Эмитент дал сильные ориентиры на 2024 год: рентабельность капитала +22%", - отмечают эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.