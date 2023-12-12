Вероятно преобладание продавцов на рынке ОФЗ во вторник - SberCIB

Вероятно преобладание продавцов на рынке рублевых гособлигаций на торгах во вторник, считают аналитики SberCIB Investment Research.

"Доходности ОФЗ в понедельник выросли в среднем на 13 б.п. - участники рынка закладывали в котировки премию за риск повышения ключевой ставки ЦБ РФ на предстоящем 15 декабря заседании. Мы ожидаем увеличение ключевой ставки на 100 б.п. (до 16%), но также видим существенную вероятность ее повышения сразу до 17%", - указывают эксперты инвестбанка.

Рубль может укрепиться до 90 руб./$1 на торгах во вторник, считают в SberCIB.

"Мы ожидаем, что котировки нефти марки Brent останутся в интервале $76-77 за баррель во вторник", - прогнозируют аналитики.

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