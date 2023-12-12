Ключевые события вторника в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будет макростатистика в России, США и Европе:

- Платежный баланс РФ за ноябрь;

- ИПЦ в США в ноябре;

- Отчет об исполнении федерального бюджета в США в ноябре;

- Индекс экономических настроений ZEW в Германии в декабре.

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