Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 12 декабря. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внутренних и внешних факторов, в том числе ожиданий очередного заседания ЦБ РФ по ставке, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник в небольшом плюсе, трейдеры заняли выжидательную позицию перед публикацией данных по инфляции в США за ноябрь и заседанием Федеральной резервной системы (ФРС). Центральным событием для рынка на этой неделе является заседание ФРС, итоги которого будут подведены в среду. Трейдеры уверены, что американский ЦБ сохранит базовую процентную ставку на текущем уровне 5,25-5,5% годовых. Если раньше инвесторы фокусировались на сигналах о том, насколько высоко ФРС планирует поднять ставку, то теперь речь идет о сроках ее сохранения на текущем уровне.

Федрезерв вряд ли даст понять, что готовится к смягчению денежно-кредитной политики, поскольку это может еще больше подогреть ожидания экспертов, прогнозирующих снижение ставки уже в первом полугодии 2024 года, говорят экономисты. Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее снижения американским ЦБ по крайней мере на 25 базисных пунктов в первом квартале 2024 года оценивается трейдерами в 42%, по данным CME FedWatch.

До предстоящего заседания ФРС - во вторник и среду соответственно - Минтруда США обнародует данные о динамике потребительских цен и цен производителей в стране за ноябрь. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагает замедление потребительской инфляции в Штатах в прошлом месяце до 3,1% в годовом выражении с 3,2% в октябре. Темпы роста цен производителей, как ожидается, сократились до 1% с 1,3%.

На текущую неделю также запланированы заседания Европейского центрального банка и Банка Англии.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона показывают положительную динамику в ходе торгов во вторник вслед за повышением рынка акций США днем ранее. Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов увеличился на 0,16%. Ожидается, что Банк Японии по итогам последнего в этом году заседания, которое пройдет на следующей неделе, воздержится от изменения денежно-кредитной политики, пишут западные СМИ со ссылкой на источники в ЦБ. Гонконгский индекс Hang Seng к 8:28 МСК вырос на 0,7%, в то время как китайский Shanghai Composite практически не изменился относительно понедельника. Южнокорейский индекс Kospi к 8:24 МСК прибавил 0,5%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 подрос на 0,5%.

В свою очередь цены на нефть продолжают умеренно расти утром во вторник, восстанавливаясь после снижения на протяжении последних семи недель. Цена февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК составила $76,59 за баррель, что на 0,74% выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты повысились в цене на 19 центов, до $76,03 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени выросли на 0,8% и составили $71,89 за баррель. По итогам прошлой сессии они подорожали на 9 центов - до $71,32 за баррель. До этого обе марки завершали в минусе семь недель подряд, чего не наблюдалось с 2018 года.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 11 декабря упала почти в 3 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 9,126 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,626 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в понедельник снизился на 0,13% и составил 105,07 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (9-11 декабря) потерял 0,05%, опустившись до 862,41 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Новотранс-001Р-03" (-0,72%), "Металлоинвест БО-04" (-0,52%) и "Группа ЛСР БО-001P-07" (-0,49%), а в лидерах повышения - облигации "МТС-001P-23" (+0,43%), "Почта России БО-002P-03" (+0,37%) и "Почта России-001Р-10" (+0,23%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО АПРИ "Флай Плэнинг" завершило доразмещение дополнительного выпуска N1 облигаций серии БО-002Р-03 объемом 250 млн рублей. Цена доразмещения составила 100% от номинала. Размещение основного выпуска облигаций серии БО-002Р-03 со сроком обращения 4 года объемом 500 млн рублей завершилось в конце сентября. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 21% годовых до оферты через год, купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизация равными частями в последний год обращения: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонов.

Россельхозбанк (РСХБ) установил ставку 1-го купона полугодовых облигаций серии БO-10К-002P объемом 5 млрд рублей на уровне 15% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 8 декабря без премаркетинга. Техразмещение займа пройдет 12 декабря.

ООО "Технология" установило ставки 1-18-го купонов облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей на уровне 18,5% годовых. Компания 13 декабря начнет размещение выпуска, которое продлится до 22 апреля 2024 года. Срок обращения выпуска - 1,5 года.

ООО "Славпроект" 13 декабря начнет размещение годовых облигаций объемом 300 млн рублей. Дата окончания размещения ценных бумаг - 360-й день с даты начала размещения. Выпуск будет размещен по открытой подписке. По займу предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента.

АО "Росагролизинг" установило ставки 1-4-го купонов 5-летних облигаций с офертой через 2 года серии 001P-04 объемом 5 млрд рублей на уровне 14,5% годовых. Ставкам соответствует доходность к оферте в размере 15,03% годовых, купоны полугодовые. Сбор заявок на выпуск прошел 11 декабря. Техразмещение запланировано на 14 декабря. Облигации будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке 3-летних облигаций серии 001P-05 объемом 8 млрд рублей на уровне 1,15%. Купоны по выпуску будут переменными и ежемесячными. Сбор заявок на выпуск прошел 11 декабря. Техразмещение запланировано на 14 декабря. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста.

ООО "Соби-лизинг" 19 декабря начнет размещение 3-летних облигаций серии 001P-04 объемом 150 млн рублей. Датой окончания размещения станет 15 апреля 2024 года или дата размещения последней облигации выпуска. Ставка 1-го купона установлена на уровне 17,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена амортизация: в даты выплаты 4-35-го купонов будет погашено по 3% от номинала, еще 4% от номинала погасят в дату выплаты 36-го купона.

Авто финанс банк (ранее РН банк) во второй половине декабря планирует провести сбор заявок на 3-летние облигации серии БО-001P-11 объемом 5 млрд рублей. Купоны по выпуску будут переменными и квартальными. Ориентир - значение ключевой ставки Банка России плюс премия не выше 275 базисных пунктов.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 4-го купона 4-летних облигаций серии 001P-27R объемом 30 млрд рублей на уровне 16,12% годовых. Компания разместила выпуск в сентябре текущего года по ставке 12,22% годовых. Купоны ежемесячные и рассчитываются по формуле: ставка RUONIA + 1,25%.

Банк "Северный морской путь" (СМП банк) установил ставку 15-го купона субординированных облигаций 2-й и 3-й серий в размере 16% годовых. Банк завершил размещение бессрочных субординированных облигаций 2-3-й серий в марте 2017 года. Объем 2-й серии - 2 млрд рублей, 3-й серии - 3 млрд рублей. Ставка 1-го купона субордов обеих серий была установлена на уровне 12,25% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона. Ставки купонов начиная с 3-го определяются как значение ключевой ставки ЦБ, действующей по состоянию на 5-й день, предшествующий дате начала каждого последующего купонного периода, плюс 1 процентный пункт. По выпускам предусмотрены колл-опционы в декабре 2026 года.