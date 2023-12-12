Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 3000-3050п во вторник - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет двигаться в диапазоне 3000-3050 пунктов в течение торговой сессии вторника, прогнозирует аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Учитывая отсутствие новых вводных, которые бы негативно отразились на оценках компаний, мы надеемся увидеть попытки восстановления. В первую очередь это касается бумаг нефтегазового сектора и "Магнита" на фоне приближения дивидендных отсечек", - пишет эксперт в комментарии.

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