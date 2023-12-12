Рубль, скорее всего, будет торговаться на уровне 90 руб./$1 к концу текущей недели - БКС Экспресс

Валютная пара доллар/рубль, скорее всего, будет торговаться на уровне 90 руб./$1 к концу текущей недели, полагает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Российский рубль в понедельник хорошо окреп. Падение инвалют превысило процент. Оценки движения на 90 руб./$1 полностью подтвердились, а заскок на 93,5 руб./$1 был расценен верно - спекулятивный маневр без фундаментального подтверждения. Идея коротких позиций в долларе через фьючерс SiZ в считанные дни принесла ощутимую прибыль. Движение к 90 руб./$1 планировалось к четвергу-пятнице, но продавцы валюты не стали испытывать судьбу, и решили выйти из позиций пока дорого, - отмечает аналитик в комментарии. - В четверг состоится пресс-конференция президента России Владимира Путина, а там, скорее всего, будет оценка ситуации на валютном рынке, и октябрьский указ о нормативах репатриации выручки экспортеров был подписан именно с целью стабилизации курса и прекращения атаки на рубль. Указ будет действовать как минимум до весны. А в пятницу уже ЦБ огласит свое решение по ставке, и жесткий цикл денежно-кредитной политики априори служит фактором поддержки курса нацвалюты. Скорее всего, в области 90 руб./$1 и встретит окончание недели".

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