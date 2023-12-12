Котировки нефти могут стабилизироваться в районе $75-77/барр. во вторник - БКС Экспресс

Котировки нефти марки Brent могут стабилизироваться в районе $75-77 за баррель на торгах во вторник, считают аналитики БКС Экспресс.

"Цены на нефть закрыли понедельник символическим ростом. В преддверии насыщенной новостями недели участники рынка не спешили активно пересматривать позиции по нефти, но демонстрировали умеренный оптимизм. Локальное "дно" по котировкам нефти марки Brent могло быть пройдено, что дает небольшой перевес в пользу интереса к длинным позициям, - пишут эксперты в обзоре. - Помимо заседания ФРС США в эту среду, которое может стать центральным событием, на неделе свежие отчеты представят наиболее авторитетные аналитические дома в сфере энергетики: EIA, ОПЕК и МЭА. В фокусе рынка будут обновленные прогнозы по спросу, а также мнение по возможной дисциплине ОПЕК+ и росту добычи вне альянса. Фьючерсы на нефть марки Brent во вторник могут стабилизироваться в районе $75-77 за баррель. Участники рынка будут ждать свежих данных, в том числе по инфляции в США. Темпы роста потребительских цен могут повлиять на мнение рынка о том, какой линии будет придерживаться ФРС в своем выступлении по итогам очередного заседания в среду".

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