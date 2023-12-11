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11 декабря 2023 года 19:45

Рынок акций РФ начал неделю с обновления минимума индекса МосБиржи с конца сентября, вырос Газпром

Москва. 11 декабря. Рынок акций РФ начал неделю со снижения на фоне слабости нефти, смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и ожиданий повышения ставки ЦБ РФ на заседании в пятницу. Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля упал ниже 3030 пунктов, обновив минимум с конца сентября; лидировали в снижении бумаги финансовых компаний и "Сургутнефтегаза" (-4,3%), при этом выросли бумаги "Газпрома" (+1,8%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3026,17 пункта (-1,8%), индекс РТС - 1047,95 пункта (-0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 6%.

Доллар к 18:50 МСК просел до 90,92 рубля (-0,98 рубля).

Подешевели акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-6%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-5,3%), TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-4,2%), бумаги "Сургутнефтегаза" (-4,3% и -4% "префы"), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-3,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-3,2%), Сбербанка (-3% и -3% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-2,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-2,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,8%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-1,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,2%).

Сбербанк (MOEX: SBER) за 11 месяцев 2023 года получил 1 трлн 377,6 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, говорится в сообщении банка. В ноябре 2023 года чистая прибыль составила 115,4 млрд рублей, что на 7,4% меньше результата за ноябрь 2022 года (124,7 млрд рублей). Ранее сообщалось, что чистая прибыль Сбербанка за январь-ноябрь 2022 года составила 174,8 млрд рублей.

Акционеры Polymetal одобрили новый обмен акций, заблокированных в результате санкций против НРД, сообщила компания. Предложение по обмену позволит акционерам, чьи права затронуты санкциями против НРД и других российских депозитариев, обменять бумаги на новые, выпущенные на бирже МФЦА (AIX), и восстановить свои акционерные права, включая возможность получать дивиденды.

Polymetal уже провел два транша обмена акций, в общей сложности выкупил около 8% бумаг из примерно 22%, хранившихся в НРД. Еще около 14% акций не отвечали критериям обмена, хотя на них распространялись санкции против НРД. В частности, это были акционеры из России. Теперь, когда Polymetal перерегистрировался в МФЦА (Международный финцентр "Астана"), такие акционеры получили возможность принять участие в обмене. Хотя предложение не будет распространяться на акционеров, связанных с "недружественными" государствами или находящихся под санкциями. Последний срок перевода обмениваемых акций на счет компании в рамках нового обмена - 30 сентября 2024 года.

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, российский рынок акций начал неделю снижением. Цены на нефть Brent забуксовали на уровне $75 за баррель, в то время как рубль заметно укрепился. Нисходящее движение индекса МосБиржи сдерживали выросшие акции "Газпрома".

Помимо не благоприятствующей рыночной конъюнктуры, давление на настроение участников торгов оказывает приближение заседания ЦБ РФ в эту пятницу, на котором ключевая ставка может быть повышена на 100 б.п., до 16% годовых. Ужесточение денежно-кредитной политики влечет за собой удорожание кредитования и обслуживание долга, что способствует замедлению экономической активности.

На глобальном рынке инвесторы занимают выжидательную позицию перед предстоящим в среду заседанием ФРС. Сила доллара, которую отражает динамика индекса DXY, среди прочего препятствует восстановлению котировок нефти. Прогноз по индексу МосБиржи на 12 декабря - 2085-3100 пунктов, полагает эксперт.

По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям компании "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, рынок акций РФ в начале недели оказался под давлением продавцов. Отчет Сбербанка за ноябрь оказался не столь сильным, как за предыдущие месяцы. Ситуацию мог исправить рубль, но российская валюта продолжила укрепляться после некоторой неуверенности в утренние часы.

Прибыль Сбербанка по РСБУ в ноябре составила 115,4 млрд руб. по сравнению со 124,7 млрд руб. в ноябре прошлого года. При этом рентабельность капитала снизилась до 22,1% по сравнению с 25% за 11 месяцев. В рамках "Дня инвестора" Сбербанк указывал на цифру в 22% рентабельности капитала на 2024 год. То есть пока ситуацию не стоит рассматривать в негативном ключе, хотя подобные изменения для рынка сложно назвать позитивом, считает аналитик.

В "Газпроме" пока нет ясности в вопросе о дивидендах. Поэтому рынок ждет сообщений на этот счет 19 декабря. До самого объявления рекомендаций бумага может показывать повышенную волатильность. За 9 месяцев текущего года прибыль "Газпрома" составила 446,103 млрд руб. по сравнению с 779,798 млрд руб. годом ранее. Промежуточные выплаты за 2022 год тогда составили 51,03 руб. на акцию. Вероятно, что дивидендные выплаты могут оказаться не столь значимыми, но при текущей цене акций доходность все же может быть солидной, полагает Кочетков.

Перспектива повышения ставки ЦБ РФ на декабрьском заседании оказывает поддержку рублю, но негативно сказывается на акциях. Нефть остается слабой. Один из аргументов пессимистов состоит в том, что реальное дополнительное сокращение добычи в ОПЕК+ начнется лишь в январе, да и его дисциплина будет низкой. При этом экономики Европы, Китая и США пока не в том состоянии, чтобы наращивать потребление нефтепродуктов, полагает Кочетков.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Андрей Алексеев, индекс МосБиржи вплотную подошел к нижней границе широкого диапазона 2990-3290 пунктов.

Инвесторы опасаются, что ЦБ РФ в эту пятницу вновь повысит ключевую ставку на 1 п.п. или выше. На этом фоне усиливается переток ликвидности из рисковых активов в более консервативные, но с растущей доходностью. Регулятор может пойти на этот шаг из-за сохранения проинфляционных рисков. Уровень безработицы в стране находится на исторически низком уровне, что провоцирует рост реальных заработных плат. Соответственно, потребительский спрос остается устойчивым в условиях ограниченного предложения из-за западных санкций и невозможности быстро нарастить внутреннее производство. Таким образом, Банк России пытается стимулировать граждан больше сохранять и меньше средств направлять на потребление за счет удорожания потребительского кредитования.

Восстановление нефтяных котировок, начавшееся на прошлой неделе, не получило продолжения. На текущий момент его сдерживает ряд предстоящих заседаний центральных банков на текущей неделе: состоятся заседания ФРС США, ЕЦБ, а также Банка Англии. Сохраняющиеся высокие ставки продолжают оказывать давление на спрос на нефть, а значит, и на цены. Однако любые намеки на смягчение монетарной политики будут восприниматься позитивно и могут быть отыграны котировками. В остальном у нефти пока мало позитивных драйверов для роста. Участники ОПЕК+ фактически не стали пересматривать действовавшее ранее ограничение по добыче, США продолжают наращивать экспорт нефти, плюс сохраняется слабость спроса, отмечает Алексеев.

Как полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, акции "Газпрома" растут в ожидании рекомендации по дивидендам от совета директоров на заседании 19 декабря. В прошлую пятницу менеджмент заверил инвестсообщество в том, что изменение долговых метрик не должно повлиять на рекомендацию. Возможно, именно после этого заявления начал усиливаться интерес инвесторов к бумагам корпорации.

Ценные бумаги "Яндекса" падают из-за отказа Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) поддержать законопроект о праве правительства устанавливать требования по уровню локализации легковых такси. В РСПП также предложили ограничить максимальную наценку на такси в соответствии с локализационными требованиями.

В Азии в понедельник на рынках акций преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1,5%, австралийский ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,3%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng потерял 0,8%), стагнирует Европа (индекс FTSE просел на 0,1%, DAX, CAC 40 подросли на 0,2%), растут США (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,2-0,6% во главе с Nasdaq).

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в ноябре снизились на максимальные с ноября 2020 года 0,5% в годовом выражении, говорится в опубликованном в субботу отчете Государственного статистического управления. Консенсус-прогноз предполагал спад цен на 0,1% в прошлом месяце, отмечает Trading Economics. В октябре они опустились на 0,2%.

Индекс оптимизма крупных предприятий обрабатывающей промышленности Японии в IV квартале вырос до максимальных за два года 5,7% с 5,4% в июле-сентябре, сообщило правительство страны. Показатель отражает долю компаний, ожидающих улучшения деловой конъюнктуры по сравнению с предыдущим кварталом, за вычетом процента ожидающих ее ухудшения.

На нефтяном рынке цены в понедельник остаются под давлением продавцов, продолжая нисходящий тренд последних семи недель.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $75,82 за баррель (-0,01% и +1,9% в пятницу), январская цена WTI - $71,13 за баррель (-0,1% и +2,7% в пятницу).

По итогам минувшей недели цена Brent опустилась на 3,9%, WTI - на 3,8%. Обе марки завершили в "минусе" седьмую неделю подряд, чего не наблюдалось с 2018 года.

С конца сентября нефть упала в цене примерно на 20%, даже несмотря на продление и углубление добровольных сокращений добычи нефти странами ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию.

Тем временем, данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США сократилось на две единицы и составило 503 штуки. Число газовых установок тем временем увеличилось на три, до 119, самого высокого уровня с сентября.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-8,7%), банка "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (-8,2%), расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (-7%), бумаги ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (-6,2%), банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (-6%), расписки Ros Agro (MOEX: AGRO) (-5,9%).

Выросли акции "ИК Русс-инвест" (MOEX: RUSI) (+21,8%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+21,4% и +21,8% "префы"), ПАО "Арсагера" (MOEX: ARSA) (+17,6%), ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (+13,4%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+9,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 69,69 млрд рублей (из них 18,03 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 7,49 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 6,06 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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