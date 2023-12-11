Банк России повысит ключевую ставку до 16% годовых на ближайшем заседании - "Газпромбанк Инвестиции"

Банк России повысит ключевую ставку до 16% годовых на заседании 15 декабря, полагают аналитики "Газпромбанк Инвестиции".

"В ноябре 2023 года, по данным Росстата, месячная инфляция ускорилась до 1,11%, против 0,83% в октябре, - напоминают эксперты. - По итогам ноября потребительские цены выросли на 7,48% в годовом выражении после 6,69% в октябре. За январь - ноябрь 2023 года цены в РФ выросли на 6,64%. Продолжающийся рост реальных доходов и кредитования поддерживает спрос на высоком уровне, позволяя производителям перекладывать возросшие издержки в цены. На этом фоне отражение в экономике уже принятых в июле - октябре решений по ДКП происходит медленнее, чем в прошлые эпизоды повышения ключевой ставки".

Учитывая, что для реакции экономики и потребителей на повышение ставки требуется время, аналитики ожидают дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, которое, по замыслу регулятора, будет способствовать замедлению роста кредитования до устойчивых уровней. По их мнению, на очередном заседании Банк России повысит ключевую ставку на 100 б.п., до 16%.

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