Индекс Мосбиржи может уйти ниже 3000п на текущей неделе - ПСБ

Индекс Мосбиржи может уйти ниже уровня в 3000 пунктов на текущей неделе, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Индекс Мосбиржи опустился ниже отметки 3050 пунктов, от более стремительного падения его удерживают лишь акции "Газпрома". Акции "Татнефти", "Газпром нефти" и "Роснефти" теряют менее 1% из-за предстоящих дивидендных отсечек. Без этого фактора, вероятно, они были бы в более глубоком минусе. Сравнительно небольшие потери несут акции сегмента горной добычи и металлургии. Акции "НЛМК" торгуются в плюсе., неплохо выглядят и бумаги "Северстали". В ближайшие пару месяцев могут появиться новости по выплате дивидендов, - отмечает эксперт в комментарии. - Сильные потери несут бумаги IT-компаний, акции "Яндекса", HeadHunter и Ozon потеряли более 5%. Слабо выглядят и акции Сбербанка. Учитывая динамику российского фондового рынка в последние дни, индекс Мосбиржи в течение текущей недели рискует оказаться ниже 3000 пунктов. В центре внимания находится 15 декабря. В этот день будет дивидендная отсечка "ЛУКОЙЛа", которая приведет к падению индекса на 1%. Кроме того, в пятницу состоится заседание Банка России по вопросу ключевой ставки. Если ставка будет повышена, это может привести к новой волне продаж".

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