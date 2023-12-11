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Главная / Мнения аналитиков / "Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для бумаг Сбербанка
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11 декабря 2023 года 17:12
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для бумаг Сбербанка
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для бумаг Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 311,5 рубля для обыкновенных акций и 305,3 рубля для привилегированных, сообщается в обзоре заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. "Опубликованная отчетность Сбербанка по РСБУ за январь-ноябрь 2023 года выглядит в целом неплохо. Несмотря на определенное ухудшение операционной среды, связанное с жесткой монетарной политикой ЦБ и ужесточением макропруденциального регулирования розничного кредитования, ведущий российский кредитор продолжает демонстрировать весьма уверенный рост доходов по основным направлениям деятельности при хорошем контроле над операционными расходами. Некоторое снижение прибыли в ноябре связано с упреждающим доначислением резервов и не вызывает больших опасений, при этом банк продолжает демонстрировать высокий уровень ROE. Мы ожидаем, что по итогам всего 2023 года эмитент заработает рекордные 1,45-1,5 трлн руб. чистой прибыли, что позволит ему выплатить щедрые дивиденды", - пишет эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СБЕРБАНК-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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