Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций Sun Hung Kai Properties

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций крупнейшего застройщика в Гонконге Sun Hung Kai Properties, сообщается в обзоре аналитиков.

"По данным профильного ведомства Гонконга, цены на жилье упали почти на 20% по сравнению с пиковым значением 2021 года. В следующем году ситуация с ценами, скорее всего, не улучшится - негативный для продаж фактор", - отмечают эксперты.

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