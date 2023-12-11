"Газпромбанк Инвестиции" закрыл торговую идею: покупать акции АЛРОСА с целью 70,5 руб

"Газпромбанк Инвестиции" закрыл торговую идею "покупать акции "АЛРОСА" с целью 70,5 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования до 3 месяцев, открытую 6 декабря 2023 года, в связи с достижением целевого ориентира, сообщается в комментарии аналитиков.

"Цена бумаги выросла в понедельник до 71,1 рубля. Итоговая доходность за пять дней составила 7,7% без учета комиссии", - отмечают эксперты.

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