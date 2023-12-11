Рубль днем укрепляется к основным валютам в ожидании повышения ключевой ставки ЦБ РФ

Москва. 11 декабря. Доллар США, евро и китайский юань заметно дешевеют на Московской бирже днем в понедельник; рубль укрепляется к бивалютной корзине в ожидании пятничного заседания Банка России, на котором прогнозируется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП).

Курс доллара США составил 90,53 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 1,37 рубля ниже закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 97,6 руб./EUR1, подешевев на 1,05 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,23 рубля, до 94,71 руб. Курс китайского юаня снизился на 19,2 копейки - до 12,59 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль уверенно растет к основным валютам в ходе дневных торгов понедельника перед заседанием Банка России, на котором, как ожидается, вновь будет повышена ключевая ставка. Заседание совета директоров Банка России состоится в пятницу, 15 декабря, по его итогам пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

На этой неделе внимание инвесторов приковано к заседаниям и других ведущих центробанков мира. В среду итоги встречи руководства подведет Федеральная резервная система (ФРС) США, в четверг - Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Банк Англии. Ожидается, что все три ЦБ оставят процентные ставки на многолетних максимумах, пишет Trading Economics.

Инфляция в России в ноябре 2023 года составила 1,11% после 0,83% в октябре, 0,87% в сентябре, 0,28% в августе, 0,63% в июле, 0,37% в июне, 0,31% в мае, 0,38% в апреле, 0,37% в марте, 0,46% в феврале и 0,84% в январе, сообщил в пятницу Росстат.

За январь-ноябрь 2023 года цены в РФ выросли на 6,64%.

Инфляция в ноябре 2023 года оказалась немного ниже ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 1,2%.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в ноябре 2023 года ускорилась до 7,48% (аналитики ожидали около 7,6%) с 6,69% на конец октября, 6,00% на конец сентября, 5,15% на конец августа, 4,30% на конец июля, 3,25% на конец июня, 2,51% на конец мая, 2,31% на конец апреля, 3,51% на конец марта после 10,99% на конец февраля, 11,77% на конец января и 11,94% на конец декабря 2022 года.

ВВП РФ в 2023 году может вырасти на 3,1%, считают аналитики, опрошенные ЦБ в ходе ежемесячного опроса (опрос проводился 1-5 декабря). По сравнению с опросом ЦБ в октябре консенсус-прогноз по динамике ВВП значительно улучшился: в октябре экономисты ожидали рост экономики в 2023 году на 2,5%.

Консенсус-прогноз по инфляции на 2023 год также существенно вырос, теперь эксперты ждут ее на уровне 7,6% (что выше прогноза ЦБ в 7,0-7,5%), тогда как в сентябре прогнозировали на уровне 7,0%.

Результаты опроса являются медианой прогнозов 27 экономистов из различных организаций, поясняет ЦБ. Если респондент дал свои ожидания в виде интервала, то для расчета учитывалась его середина.

Аналитики повысили прогнозную траекторию ключевой ставки на всем горизонте - до 9,9% годовых (+0,1 п.п. к октябрьскому прогнозу) в среднем в 2023 году, 14,0% годовых (+1,4 п.п.) в среднем в 2024 году, 9,0% годовых (+0,8 п.п.) в среднем в 2025 году, 7,0% годовых (+0,5 п.п.) в среднем в 2026 году. Экономисты также повысили оценку нейтральной ключевой ставки до 6,5% годовых (+0,5 п.п.) к октябрьскому прогнозу.

Аналитики пересмотрели траекторию курса в сторону более сильного рубля на всем горизонте, но с прежней тенденцией к постепенному ослаблению. Прогноз среднегодового курса доллара на 2023 год - 85,4 руб. (предполагает средний курс в декабре 2023 года 93,6 рубля за доллар), на 2024 год - 92,0 руб. за доллар (против 94,0 руб. по опросу в октябре), на 2025 год - 93,0 руб. (97,5 руб.), на 2026 год - 94,8 руб. (98,2 руб.).

Банк России, скорее всего, повысит ключевую ставку до 16% годовых по итогам заседания в пятницу, 15 декабря, на фоне все еще высокой относительно прогнозов регулятора инфляции, усилившегося дефицита кадров и выросших инфляционных ожиданий населения, сообщается в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Ускорение инфляции в ноябре может привести к повышению ключевой ставки ЦБ РФ до 16% годовых на заседании 15 декабря, полагают аналитики Росбанка (MOEX: ROSB).

"По данным Росстата, в ноябре прирост ИПЦ составил 1,11% м/м, 7,47% г/г. Рост в целом оказался медленнее сигнальных данных от недельных оценок (1,18% м/м), однако на этом позитивные новости себя исчерпали. По нашим оценкам, без учета сезонности прирост ИПЦ составил 0,87% м/м, 11,2% в годовом выражении. Показатель вернулся к уровням июня (10,9%) и превысил оценку октября (9,5%). Хотя пик инфляционного прироста остался позади (сентябрь +14,1%), ускорение ноября может привести к повышению ставки 15 декабря до 16% годовых", - отмечается в комментарии банка.

Альфа-банк сохраняет прогноз подъема ключевой ставки ЦБ РФ до 17% на заседании в декабре, говорится в обзоре банка.

"Как сообщает Росстат, инфляция за неделю с 28 ноября по 4 декабря замедлилась до 0,12% н/н с 0,33% неделей ранее, - пишет главный экономист банка Наталья Орлова. - В годовом выражении инфляция составила 7,52% г/г на 14 декабря. Это позитивная цифра, и если такая благоприятная динамика станет устойчивой тенденцией, инфляция в конце года может находиться в рамках прогнозного диапазона ЦБ РФ 7-7,5%. Однако другие факторы, которые могут усилить инфляционное давление, никуда не исчезли и могут повлиять на решение ЦБ РФ. Так, предновогодние расходы и ослабление курса рубля в недавнее время окажут поддержку инфляции, и поэтому мы подтверждаем свой прогноз ключевой ставки на уровне 17% на заседании в декабре".

Цены на нефть начали снижаться днем в понедельник.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подешевели на 0,4% - до $75,5 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 0,5% и составили $70,89 за баррель.

По итогам минувшей недели цена Brent опустилась на 3,9%, WTI - на 3,8%. Обе марки завершили в минусе седьмую неделю подряд, чего не наблюдалось с 2018 года.

С конца сентября нефть упала в цене примерно на 20%, даже несмотря на продление и углубление добровольных сокращений добычи нефти странами ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию.

На этой неделе участники рынка ждут ежемесячных отчетов от Международного энергетического агентства (МЭА), ОПЕК и Минэнерго США, а также итогов последнего в этом году заседания ФРС.

Тем временем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США сократилось на две и составило 503 единицы. Число газовых установок тем временем увеличилось на три, до 119, самого высокого уровня с сентября.

ЦБ РФ в понедельник, 11 декабря, провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 824,9 млрд рублей (при лимите 1 трлн 370 млрд рублей и спросе 824,9 млрд рублей) в среднем по ставке 14,83% годовых.