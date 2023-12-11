.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ просел к 3050п по индексу МосБиржи на фоне укрепления рубля
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в ноябре составила 1,11%
Рост потребительских цен в ноябре ускорился до 1,11% после повышения на 0,83% в октябре, сообщил Росстат. Годовая инфляция при этом усилилась до 7,48% после 6,69% месяцем ранее. Рост оказался немного ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 1.2%
 
Жилинспекторам упростят доступ в квартиры
Жилищные инспекторы получат доступ в квартиры без разрешения прокуратуры, если выяснится, что собственники проводят самовольную перепланировку. Это будет сделано для экономии времени при проведении проверок. Как пишут "Известия", такой законопроект...
 
Поднимет ли ЦБ РФ ставку на последнем заседании в этом году
Совет директоров Банка России на ближайшем заседании 15 декабря продолжит курс на ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) и повысит ключевую ставку, считает большинство опрошенных "Ведомостями" аналитиков. 16 экспертов из 23 прогнозируют рост...
 
Состоятельные россияне продолжают скупать золотые слитки
Состоятельные россияне сохраняют стабильно высокий спрос на золотые слитки в этом году, несмотря на рост цены за унцию драгметалла с начала года на 9,8% до $2003,9 на 8 декабря, рассказали. "Ведомостям" в российских банках. Наряду с физическим...
 
11 декабря 2023 года 11:30

Рынок акций РФ просел к 3050п по индексу МосБиржи на фоне укрепления рубля

Москва. 11 декабря. Рынок акций РФ утром в понедельник просел в район 3050 пунктов по индексу МосБиржи на фоне укрепления рубля, позитивные сигналы с внешних площадок игроками игнорируются из-за ожиданий повышения ставки ЦБ РФ на заседании в пятницу.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 3053,49 пункта (-0,9%), индекс РТС - 1055,58 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 3,5%.

Доллар просел до 91,17 рубля (-0,73 рубля).

Подешевели акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-3,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (-3,4%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-2,5%), бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,1% и -1,9% "префы"), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-1,6%), акции Сбербанка (-1,3% и -1,1% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%).

Сбербанк (MOEX: SBER) за 11 месяцев 2023 года получил 1 трлн 377,6 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, говорится в сообщении банка. В ноябре 2023 года чистая прибыль составила 115,4 млрд рублей, что на 7,4% меньше результата за ноябрь 2022 года (124,7 млрд рублей). Ранее сообщалось, что чистая прибыль Сбербанка за январь-ноябрь 2022 года составила 174,8 млрд рублей.

Акционеры Polymetal одобрили новый обмен акций, заблокированных в результате санкций против НРД, сообщила компания. Предложение по обмену позволит акционерам, чьи права затронуты санкциями против НРД и других российских депозитариев, обменять бумаги на новые, выпущенные на бирже МФЦА (AIX), и восстановить свои акционерные права, включая возможность получать дивиденды.

Polymetal уже провел два транша обмена акций, в общей сложности выкупил около 8% бумаг из примерно 22%, хранившихся в НРД. Еще около 14% акций не отвечали критериям обмена, хотя на них распространялись санкции против НРД. В частности, это были акционеры из России. Теперь, когда Polymetal перерегистрировался в МФЦА (Международный финцентр "Астана"), такие акционеры получили возможность принять участие в обмене. Хотя предложение не будет распространяться на акционеров, связанных с "недружественными" государствами или находящихся под санкциями. Последний срок перевода обмениваемых акций на счет компании в рамках нового обмена - 30 сентября 2024 года.

Подорожали акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,2%).

Как отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, внешний фон можно назвать неопределенным.

"Нефть дорожает после семи недель снижения. На китайском рынке продолжается серия неприятной статистики: дефляция в КНР ускорилась в ноябре до 0,5%. Плюс к этому в США упала безработица, а число рабочих мест оказалось выше ожиданий в ноябре, что снижает вероятность скорого завершения цикла ужесточения монетарной политики ФРС. Соответственно, во II декаде декабря у рынков есть дефицит позитивных идей", - считает аналитик.

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", рынок акций РФ эту неделю проведет в ожидании решения по ключевой ставке ЦБ РФ, которое будет принято в пятницу, 15 декабря. "Мы считаем, что ставка будет повышена на 100 б.п., до 16% годовых, что может оказать влияние на обремененные долгом компании, а также на девелоперов", - отмечают эксперты.

В США в минувшую пятницу индексы акций выросли на 0,4-0,5%, Dow (+0,4%) завершил в "плюсе" 6-ю неделю подряд.

В Азии в понедельник на рынках акций также преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1,5%, австралийский ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,3%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng потерял 0,9%), стагнирует Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 изменились в пределах 0,2%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы теряют в пределах 0,2%).

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в ноябре снизились на максимальные с ноября 2020 года 0,5% в годовом выражении, говорится в опубликованном в субботу отчете Государственного статистического управления. Консенсус-прогноз предполагал спад цен на 0,1% в прошлом месяце, отмечает Trading Economics. В октябре они опустились на 0,2%.

Индекс оптимизма крупных предприятий обрабатывающей промышленности Японии в IV квартале вырос до максимальных за два года 5,7% с 5,4% в июле-сентябре, сообщило правительство страны. Показатель отражает долю компаний, ожидающих улучшения деловой конъюнктуры по сравнению с предыдущим кварталом, за вычетом процента ожидающих ее ухудшения.

На нефтяном рынке цены утром в понедельник умеренно растут после снижения на протяжении последних семи недель.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $76,29 за баррель (+0,6% и +1,9% в пятницу), январская цена WTI - $71,64 за баррель (+0,6% и +2,7% в пятницу).

По итогам минувшей недели цена Brent опустилась на 3,9%, WTI - на 3,8%. Обе марки завершили в "минусе" седьмую неделю подряд, чего не наблюдалось с 2018 года.

С конца сентября нефть упала в цене примерно на 20%, даже несмотря на продление и углубление добровольных сокращений добычи нефти странами ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию.

Тем временем, данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США сократилось на две единицы и составило 503 штуки. Число газовых установок тем временем увеличилось на три, до 119, самого высокого уровня с сентября.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции банка "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (-5,9%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-4,8%), расписки Globaltrans (MOEX: GLTR) (-4,6%), бумаги "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-4%), ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (-4%), ПАО "ТНС энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (-3,7%).

Выросли акции "ИК Русс-инвест" (MOEX: RUSI) (+17,4%), ПАО "Арсагера" (MOEX: ARSA) (+13,3%), ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (+11,6%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+9,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 12,21 млрд рублей (из них 3,45 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,25 млрд рублей на бумаги "АЛРОСА" и 759,37 млн рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
11 декабря 2023 года 16:41
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций Sun Hung Kai Properties
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций крупнейшего застройщика в Гонконге Sun Hung Kai Properties, сообщается в обзоре аналитиков. "По данным профильного ведомства Гонконга, цены на жилье упали почти на 20% по сравнению с пиковым значением 2021 года. В следующем году...    читать дальше
.
11 декабря 2023 года 16:14
"Газпромбанк Инвестиции" закрыл торговую идею: покупать акции АЛРОСА с целью 70,5 руб
"Газпромбанк Инвестиции" закрыл торговую идею "покупать акции "АЛРОСА" с целью 70,5 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования до 3 месяцев, открытую 6 декабря 2023 года, в связи с достижением целевого ориентира, сообщается в комментарии аналитиков. "Цена бумаги выросла в понедельник до 71,1...    читать дальше
.
11 декабря 2023 года 15:44
ЦБР, вероятно, повысит ставку на 100 б.п. на заседании 15 декабря 2023г - Совкомбанк
Банк России, вероятно, повысит ключевую ставку на 100 б.п., до 16% годовых, по итогам заседания 15 декабря 2023 года, считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Эксперт указывает на следующие предпосылки такого действия регулятора: - Во-первых, инфляция складывается выше прогноза на...    читать дальше
.
11 декабря 2023 года 15:30
Рубль днем укрепляется к основным валютам в ожидании повышения ключевой ставки ЦБ РФ
Москва. 11 декабря. Доллар США, евро и китайский юань заметно дешевеют на Московской бирже днем в понедельник; рубль укрепляется к бивалютной корзине в ожидании пятничного заседания Банка России, на котором прогнозируется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП).    читать дальше
.
11 декабря 2023 года 15:20
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 296 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика Ляйсян Хусяиновой. "Самый крупный российский банк опубликовал отчет по РСБУ за ноябрь и одиннадцать месяцев 2023 года. Месячное...    читать дальше
.
11 декабря 2023 года 14:57
Банк России, скорее всего, повысит ставку до 16% на заседании 15 декабря - УК "Первая"
Банк России, скорее всего, повысит ключевую ставку до 16% годовых на заседании 15 декабря, полагает руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК "Первая" Антон Пустовойтов. "Ключевым событием недели для долгового рынка станет заседание ЦБ по ключевой ставке. Мы ожидаем,...    читать дальше
.
11 декабря 2023 года 14:36
"Финам" открыл торговую идею: покупать "префы" Сбербанка с целью 310 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать привилегированные акции Сбербанка с целью 310 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17,7%, стоп-приказ: 245 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Чистая прибыль "Сбера"...    читать дальше
.
11 декабря 2023 года 14:13
Ускорение инфляции в ноябре может привести к повышению ставки ЦБ РФ до 16% - Росбанк
Ускорение инфляции в ноябре может привести к повышению ключевой ставки ЦБ РФ до 16% годовых на заседании 15 декабря, полагают аналитики Росбанка. "По данным Росстата, в ноябре прирост ИПЦ составил 1,11% м/м или 7,47% г/г. Рост в целом оказался медленнее сигнальных данных от недельных оценок...    читать дальше
.
11 декабря 2023 года 13:51
Сильные финрезультаты Сбербанка должны способствовать дальнейшему подорожанию его акций - инвестбанк "Синара"
Сильные финрезультаты Сбербанка должны способствовать дальнейшему подорожанию его акций, полагает аналитик инвестиционного банка "Синара" Ольга Найденова. "Сбербанк опубликовал пресс-релиз по результатам по РСБУ за ноябрь и 11М23, согласно которому чистая прибыль накопленным итогом составила 1 378...    читать дальше
.
11 декабря 2023 года 13:24
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Procter & Gamble с целью $157
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Procter & Gamble Co. с целевой ценой $157 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,16%, стоп-приказ: $140,62, сообщается в комментарии инвестиционной компании. Компания отчитается о...    читать дальше
.
11 декабря 2023 года 12:55
ПСБ сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка
"Промсвязьбанк" (ПСБ) сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг Сбербанка с целевой ценой 320 руб. за обыкновенную акцию на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 22% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Грицкевича. "Сбербанк за 11 месяцев 2023 года...    читать дальше
.
11 декабря 2023 года 12:32
Возможен рост рынка акций РФ во второй половине декабря - "Алор Брокер"
Возможен рост российского рынка акций во второй половине текущего месяца, считает руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов. "15 декабря cовет директоров Банка России будет заседать по ключевой ставке. Скорее всего, показатель будет повышен на 1 п.п., что...    читать дальше
.
11 декабря 2023 года 12:14
Индекс S&P 500 может обновить абсолютный максимум весной 2024г - БКС Экспресс
Фундаментальные вводные и техническая картина американского рынка акций не исключают движение индекса S&P 500 на абсолютные максимумы весной следующего года, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер. "В пятницу была высокая волатильность рынка на фоне выхода статданных по занятости - показатели...    читать дальше
.
11 декабря 2023 года 11:52
Техническая картина по рублю значительно улучшилась - "Алор Брокер"
Техническая картина по рублю значительно улучшилась, полагает руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Рубль немного удивляет тем, что не демонстрирует явной традиционной для декабря слабости, - отмечает эксперт. - Судя по характеру торгов, во второй...    читать дальше
.
11 декабря 2023 года 11:36
ЦБ РФ, скорее всего, повысит ставку до 16% в декабре - банк "Санкт-Петербург"
нк России, скорее всего, повысит ключевую ставку до 16% годовых по итогам заседания в пятницу, 15 декабря 2023 года, на фоне все еще высокой относительно прогнозов регулятора инфляции, усилившегося дефицита кадров и выросших инфляционных ожиданий населения, сообщается в комментарии аналитиков банка...    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
1
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.