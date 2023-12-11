Рынок акций РФ просел к 3050п по индексу МосБиржи на фоне укрепления рубля

Москва. 11 декабря. Рынок акций РФ утром в понедельник просел в район 3050 пунктов по индексу МосБиржи на фоне укрепления рубля, позитивные сигналы с внешних площадок игроками игнорируются из-за ожиданий повышения ставки ЦБ РФ на заседании в пятницу.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 3053,49 пункта (-0,9%), индекс РТС - 1055,58 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 3,5%.

Доллар просел до 91,17 рубля (-0,73 рубля).

Подешевели акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-3,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (-3,4%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-2,5%), бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,1% и -1,9% "префы"), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-1,6%), акции Сбербанка (-1,3% и -1,1% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%).

Сбербанк (MOEX: SBER) за 11 месяцев 2023 года получил 1 трлн 377,6 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, говорится в сообщении банка. В ноябре 2023 года чистая прибыль составила 115,4 млрд рублей, что на 7,4% меньше результата за ноябрь 2022 года (124,7 млрд рублей). Ранее сообщалось, что чистая прибыль Сбербанка за январь-ноябрь 2022 года составила 174,8 млрд рублей.

Акционеры Polymetal одобрили новый обмен акций, заблокированных в результате санкций против НРД, сообщила компания. Предложение по обмену позволит акционерам, чьи права затронуты санкциями против НРД и других российских депозитариев, обменять бумаги на новые, выпущенные на бирже МФЦА (AIX), и восстановить свои акционерные права, включая возможность получать дивиденды.

Polymetal уже провел два транша обмена акций, в общей сложности выкупил около 8% бумаг из примерно 22%, хранившихся в НРД. Еще около 14% акций не отвечали критериям обмена, хотя на них распространялись санкции против НРД. В частности, это были акционеры из России. Теперь, когда Polymetal перерегистрировался в МФЦА (Международный финцентр "Астана"), такие акционеры получили возможность принять участие в обмене. Хотя предложение не будет распространяться на акционеров, связанных с "недружественными" государствами или находящихся под санкциями. Последний срок перевода обмениваемых акций на счет компании в рамках нового обмена - 30 сентября 2024 года.

Подорожали акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,2%).

Как отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, внешний фон можно назвать неопределенным.

"Нефть дорожает после семи недель снижения. На китайском рынке продолжается серия неприятной статистики: дефляция в КНР ускорилась в ноябре до 0,5%. Плюс к этому в США упала безработица, а число рабочих мест оказалось выше ожиданий в ноябре, что снижает вероятность скорого завершения цикла ужесточения монетарной политики ФРС. Соответственно, во II декаде декабря у рынков есть дефицит позитивных идей", - считает аналитик.

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", рынок акций РФ эту неделю проведет в ожидании решения по ключевой ставке ЦБ РФ, которое будет принято в пятницу, 15 декабря. "Мы считаем, что ставка будет повышена на 100 б.п., до 16% годовых, что может оказать влияние на обремененные долгом компании, а также на девелоперов", - отмечают эксперты.

В США в минувшую пятницу индексы акций выросли на 0,4-0,5%, Dow (+0,4%) завершил в "плюсе" 6-ю неделю подряд.

В Азии в понедельник на рынках акций также преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1,5%, австралийский ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,3%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng потерял 0,9%), стагнирует Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 изменились в пределах 0,2%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы теряют в пределах 0,2%).

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в ноябре снизились на максимальные с ноября 2020 года 0,5% в годовом выражении, говорится в опубликованном в субботу отчете Государственного статистического управления. Консенсус-прогноз предполагал спад цен на 0,1% в прошлом месяце, отмечает Trading Economics. В октябре они опустились на 0,2%.

Индекс оптимизма крупных предприятий обрабатывающей промышленности Японии в IV квартале вырос до максимальных за два года 5,7% с 5,4% в июле-сентябре, сообщило правительство страны. Показатель отражает долю компаний, ожидающих улучшения деловой конъюнктуры по сравнению с предыдущим кварталом, за вычетом процента ожидающих ее ухудшения.

На нефтяном рынке цены утром в понедельник умеренно растут после снижения на протяжении последних семи недель.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $76,29 за баррель (+0,6% и +1,9% в пятницу), январская цена WTI - $71,64 за баррель (+0,6% и +2,7% в пятницу).

По итогам минувшей недели цена Brent опустилась на 3,9%, WTI - на 3,8%. Обе марки завершили в "минусе" седьмую неделю подряд, чего не наблюдалось с 2018 года.

С конца сентября нефть упала в цене примерно на 20%, даже несмотря на продление и углубление добровольных сокращений добычи нефти странами ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию.

Тем временем, данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США сократилось на две единицы и составило 503 штуки. Число газовых установок тем временем увеличилось на три, до 119, самого высокого уровня с сентября.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции банка "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (-5,9%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-4,8%), расписки Globaltrans (MOEX: GLTR) (-4,6%), бумаги "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-4%), ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (-4%), ПАО "ТНС энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (-3,7%).

Выросли акции "ИК Русс-инвест" (MOEX: RUSI) (+17,4%), ПАО "Арсагера" (MOEX: ARSA) (+13,3%), ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (+11,6%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+9,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 12,21 млрд рублей (из них 3,45 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,25 млрд рублей на бумаги "АЛРОСА" и 759,37 млн рублей на акции "ЛУКОЙЛа").