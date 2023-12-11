"Тинькофф Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 296 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика Ляйсян Хусяиновой.

"Самый крупный российский банк опубликовал отчет по РСБУ за ноябрь и одиннадцать месяцев 2023 года. Месячное значение прибыли ожидаемо снизилось по отношению к предыдущему месяцу и год к году на фоне замедления темпов роста кредитования из-за продолжающегося ужесточения мер регулирования со стороны ЦБ. К тому же в ноябре банк доначислил 43 млрд рублей в качестве резерва на фоне прогнозируемого охлаждения динамики выдач ипотеки, - отмечает эксперт. - На прошедшем "Дне инвестора" менеджмент эмитента сохранил планку по выплате дивидендов в размере 50% чистой прибыли при достаточности капитала с учетом внутреннего буфера выше 13,3% (ранее - выше 11,5%). Рентабельность капитала по итогам года ожидается на уровне выше 22%. Дивиденды по итогам года могут составить минимум 33 рубля на акцию (доходность по текущим ценам - около 13%)".

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